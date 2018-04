TCL - diamantové telefony z Číny za rozumnou cenu (preview)

Pokud chce poměrně neznámý výrobce mobilních telefonů udat svou produkci na trhu, musí se velmi snažit, aby zákazníka zaujal. V minulosti jsme vám představili již několik netradičních telefonů, některé byly „velmi chytré“, jiné zase extrémně malé a jeden měl dokonce „kožený kabátek“. Podobně snaživá je i čínská společnost TCL sídlící v blízkosti kosmopolitního Hongkongu. V její nabídce najdete několik zajímavých telefonů. Všechny nabízené přístroje jsou véčka, jak taky v Asii jinak, a několik z nich se pyšní předním panelem posázeným dvaačtyřiceti diamanty. Luxusní telefony Vertu za desítky tisíc korun se konkurence bát nemusí, diamantové telefony TCL stojí v přepočtu zhruba 15 až 18 000 Kč, což není přemrštěná suma.

Při představování telefonu TCL můžeme začít s nejpopulárnějším modelem, nabízeným pod nepříliš elegantním označením TCL 6298. Jedná se o véčko se dvěma displeji, přičemž okolí vnějšího zdobí 42 diamantů. Aby telefon s drahými kameny ladil, je vyveden buď v jasně červené, nebo zlaté barvě.

Nebýt diamantů, tak si přístroje snad ani nevšimnete. Jeho tvar je velmi podobný zbylé asijské produkci a se svými rozměry 80 x 40 x 23,5 mm a hmotností 89 gramů nijak nevybočuje z průměru. Oba displeje a klávesnice mají elektroluminiscenční podsvícení, které je nejen efektní, ale i praktické. Výbava telefonu zůstává na standardní úrovni. přístroj umí uložit do své paměti až 255 záznamů, má kalkulačku, převodník měn, WAP, několik her a samozřejmě podporuje SMS zprávy. Překvapí integrovaný infraport a použitá Li-Polymer baterie.

O stupínek níže stojí v nabídce TCL model 8198/8298, který je o trochu větší (měří 86 x 43 x 25 mm) a o čtyři gramy těžší než model 6298. Má rovněž o trochu horší výbavu, chybí mu infraport a podpora WAPu. I tento telefon má ale na předním panelu okolo displeje usazeno 42 diamantů. Cena tohoto přístroje by měla být zhruba o 100 € nižší, než u modelu 6298.

Někde mezi modely 6298 a 8198 pak stojí další véčko z nabídky TCL, model 6898. Jeho cena v přepočtu vychází zhruba na 15 000 Kč a opět za ni dostanete 42 diamantů, které stejně jako v předchozích případech rámují vnější displej telefonu. Design je ale o málo střídmější než u modelu 6298, což možná způsobuje perleťově bílá barva šasi. Fyzické rozměry i výbava telefonu jsou naprosto shodné s 6298, navíc najdete jen e-mailový klient. Rozdíl v ceně oproti TCL 6298 je možná způsoben tím, že model 8698 je již výběhovým typem a od příštího roku jej v nabídce výrobce nenajdete.

Dalším diamantovým telefonem v nabídce TCL je taktéž postarší model s označením 999D, který nemá dva displeje. Místo toho vnějšího najdete zlatý panel z osmnáctikarátového zlata, osázený 13 diamanty původem z Jihoafrické republiky. Jejich kvalita je v kategorii VS (Very Small Inclusions - vyšší kvalita diamantu) a centrální diamant má 0,30 karátu. Zbylých 12 má dohromady 0,18 karátu. Cena tohoto telefonu nám není známa, protože se již běžně neprodává (samotná cena diamantů je přibližně 8 až 9 000 Kč). Jeho výbava je opět shodná s modelem 6298, ale telefon je větší (86 x 43 x 28 mm) a těžší (103 gramů), důvodem asi bude použitá Li-Ion baterie.

Budoucnost si již společnost TCL nepředstavuje jen pomocí diamantů, ale také v sofistikovanější výbavě svých produktů a v případě nové „devítkové“ řady i pomocí barevných displejů. Některé z těchto modelů ještě výrobce nepředstavil, zatím se pochlubil jen s modelem 3188 a obdobnou variantou 3288.

První z nich je spíš stylový s výměnnými předními kryty. Druhý má již vnitřní displej barevný, s podporou 4096 barev a s velmi slušnou výbavou zahrnující třeba polyfonické vyzváněcí melodie, podporu EMS zpráv nebo GPRS (4+2 timesloty). Tento telefon bude existovat ve dvou verzích, jedna zvládá nám dobře známá GSM pásma 900/1800 MHz a ta druhá oba americké GSM standardy 800(850)/1900 MHz. Jeho cena zatím nebyla uvedena, přístroj by se měl začít prodávat na podzim letošního roku. Zajímavostí tohoto telefonu je vnější displej s analogovými hodinami, které jsou velmi efektní. TCL plánuje v řadě 9000 nabídnout telefony, které kombinují funkce PDA a mobilního telefonu, aniž by se ale zvětšily rozměry přístroje a jeho hmotnost. Mělo by se jednat o běžná véčka se dvěma displeji.

Telefony TCL se zatím v Evropě neprodávají, ale výrobce prý intenzivně jedná o dovozci svých produktů do Evropy. Zájem je prý především o diamantové modely. Na domácím čínském trhu je TCL poměrně silným hráčem, který se snaží konkurovat i zavedeným značkám. Uvidíme, jestli se mu podaří uspět i v Evropě. Šance na to má.