Legendární značka Palm vstává z hrobu

TCL Communication patří podle různých statistik v současnosti na páté místo mezi světovými výrobci mobilních telefonů, ale ve smartphonech tak vysoko firma, která na většině světových trhů používá značku Alcatel One Touch, není. A proto hledá cesty ke zlepšení své pozice. Jednou z nich je i akvizice známé značky, která by jí mohla pomoci na některých trzích.

Takových značek je dnes k dispozici dostat, často se dnes hovoří o tom, kolik slavných a stále aktivních jmen mobilního byznysu je na prodej. TCL se však rozhodla pořídit si jméno, které se už odebralo do mobilní historie. Od koncernu Hewlett-Packard totiž koupila značku Palm. To znamená dvě věci: HP se tak zbavilo zbytků kdysi slavné firmy a značka jako taková se chystá na comeback.

TCL zatím konkrétní plány s Palmem neprozradilo. Firma jen uvedla, že v USA založila společnost Palm Inc., která bude sídlit stejně jako původní legendární firma v Silicon Valley. To je však jediná podobnost obnovené firmy s původní. Operační systém webOS, který je stále v majetku HP a na který má licenci i korejské LG, totiž součástí transakce podle všeho není. TCL tak kupuje opravdu jen značku jako takovou a nic dalšího, co by s ní prakticky souviselo.

Co hodlá s Palmem TCL udělat, chce firma prozradit později. Dá se očekávat, že značku použije pro své působení na americkém trhu, kde se jí sice daří prosazovat s levnými smartphony Alcatel One Touch, ale většího rozmachu zatím nedosáhla. Známá značka Palm by mohla růstu v USA pomoci, firma by se mohla dostat do nabídek celonárodních operátorů i s lepšími modely.

Pod značkou Alcatel dnes TCL nabízí smartphony s operačními systémy Android, Firefox OS a nejnověji také Windows Phone. Dominantní je samozřejmě Android, ten nejspíš budou používat i novodobé palmy. Otázkou zůstává, zda půjde pouze o přeznačené produkty, nebo zda bude značka vyvíjet vlastní smartphony a třeba se přece jen bude snažit navázat na inovativní postupy a řešení původní legendární firmy.

Ta podobně jako mnohé další společnosti nezachytila nástup moderních smartphonů, ačkoli patřila na tomto poli třeba s kanadským rivalem BlackBerry k prvním inovátorům. Po uvedení operačního systému webOS to nejprve v roce 2009 vypadalo na obrat k lepšímu, jenže nedoladěný (byť odborníky oceňovaný) systém ukazoval, že prosazení zcela nové platformy je nad síly společnosti velikosti Palmu.

V dubnu 2010 pak přešel Palm za 1,2 miliardy dolarů pod křídla gigantu HP. Pod jeho vedením se portfolio webOS produktů rozšířilo, ale zároveň velmi rychle zmizela z produktů značka Palm. I u HP ovšem zjistili, že odladění webOS pro mobilní použití by bylo příliš komplikované, a tak firma v srpnu 2011 oznámila, že se zařízeními s tímto systémem končí. Chvíli se zdálo, že webOS má budoucnost v dalších produktech HP jako tiskárnách a třeba i počítačích, k jeho použití však nikdy nedošlo. V únoru 2013 pak HP oznámilo, že licenci na webOS prodalo korejskému LG. To univerzální a velmi škálovatelný systém používá v nových chytrých televizích a nejnověji se rozhodlo jej uvést i do chytrých hodinek.