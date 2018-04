Tchajpej - Jakub se už šťourá ve zdejších sítích

Včera nám dorazila horká emailová depeše od Jakuba Olexy, kterýžto momentálně pracuje u Chunghwa Telecom (minule jsem mylně uvedl Hutchinson Telecom) na Tchajwanu. Jelikož momentálně primárně řešíme problematiku "datového mostu s češtinou" do Tchajpeje, přijměte prosím tento článek bez háčků a čárek - to aby na vás dýchl originál internetu. Nicméně s reportážemí z daleké Asie se budeme díky Jakubovi setkávat poměrně často. Věřím, že to bude poučné!

Cau sefe,

konecne mam inet, takze muzu napsat. Kazdopadne tedka jsem v TT.station coz je neco jako Baumax ale misto sekacek tu prodavaj pocitace. Mimo jine je tady i inet za dara takze ti nemuzu poslat ani fotky co jsem udelal, protoze je mam v notebooku doma.

Kazdopadne velice prijemne je ze ve vedlejsi budove sidli Chunghwa Telecom, takze to mam kousek a svete div se z okna koukam nejen na tuto budovu, ale taky na jejich druhou budovu, kde je umistena GSM ustredna s kapacitou 5000000 (pet milionu) klientu a na ni je prenadherna BTSka.

Kdyz jsem prijel zarazila me jedna drobna malickost - Nesly posilat a prijimat SMS - respektive i pres to ze mobil napsal message sent tak smska nikdy nedorazila na misto urceni. Samozrejme jsem hned zabehl do zminene vedlejsi budovy, kde jsem ve tretim patre nalezl kyzene oddeleni GSM. Nemusim asi vysvetlovat jaky to je bavit se s nekym kdo neumi anglicky o tom ze jsem z cech a ze tady roamuju a ze mi nejde posilani smsek.

Debata na tema co to je roaming, co to je sms se tahla asi hodinu. Po hodine kdy jsme dosli k tomu, ze jsem je pozadal o cinskou verzi Nokie 6110 a simultanne na svem anglickem a na jejich cinskem telefonu jim predvedl co to je SMS zavolali technikovi. Technik zavolal do PG a behem 20ti minut mi prisla prvni SMSka! Samozrejme kdyby nebyly jazykove bariery bylo by to rychlejsi, ale jeste jsem nestihl proniknout do taju cinstiny.

IMHO i tento mail pisu z Netscape Communicatoru 4.01 v cinske verzi, pod cinskymi Win95 a cinskou klavesnici. Zapomen na to ze ti nekdy odsud poslu mail v cestine...

Az tady si clovek uvedomi co jsou to sluzby: i pres to ze Chunghwa Telecom nema ani jedno volne misto v ustredne a ceka na upgrade se mi snazili pomoci alespon tak ze by se pokusili z ustredny ustrihnout nektereho z neplaticich nebo malo platicich zakazniku. To same je to tady se vsim - kdyz neco zakaznik chce, ma to mit a to za kazdou cenu. Kdyz vsoupite do obchodu s CDcky a reknete ze chcete treba Mellowbag - Tabula Rasa, a oni ho nemaji okamzite zacnou obvolavat vsechny dodavatele a reknou vam at prijdete zitra ze uz to mit budou.

Nedokazu si predstavit ze bych chtel od PG vyresit roaming a oni mi to na pockani udelali behem pul hodiny.

Pred odjezdem jsem s PG resil problem se svym telefonnim cislem - mel jsem cislo na voice, data a fax. Ja jsem vsak chtel cislo ktere jsem mel na data prohodit s cislem na voice (to datove bylo hezci) - jake myslis ze jsem se dockal odpovedi? To je nestandardni postup to mi nedelame a hlavne to nejde! Proboha zmenit u dvou polozek cislo sluzby musi jit i u ty nejblbjesi ustredny.

To sem ale odbocil od tematu. Co se pokryti a propustnosti site tyce ja jsem zatim otestoval pouze sit Chunghwa Telecomu pod oznacenim LDTA GSM. Propustnost je az fascinujici, protoze mobilni telefon zde ma kazdy. Co se pokryti tyce, kdyz pres sebe polozite mapy pokryti LDTA, FarEasTone, Pacific Cellular a dalsich zjistite ze jsou v podstate totozne, da se mozna rict ze rozdily tvori jen vypocetni odchylka.

V oblasti GSM 900 je zde LDTA GSM Chunghwa Telecomu, FarEasTone AT&T, TransAsia a MobiTai. V oblasti GSM 1800 je zde opet LDTA GSM Chunghwa Telecomu, FarEasTone AT&T ,Pacific Cellular take AT&T a TUNTEX Telecom.

Pak je zde jeste AMPS system na 800Mhz Chunghwa Telecomu, takze je opravdu z ceho vybirat. A kdyby jste chteli pager? Tak ten se prodava i v samoobsluhach, trafikach McDonaldech, proste vsude, a provozovatelu je tu asi dvacet. Navic mistni obyvatele maji vetsinou oboji - pager i mobil. Zrejme to vychazi z potreby posilat si dlouhe zpravy, nebo co, ale ten kdo nema pager neni clovek.

Co se mobilu tyce je to opet to same - prodavaji se vsude a to naprosto. Vsude take maji tuny prislusenstvi, housingu, bondovek, pouzder atp. Vetsina mistniho obyvatelstva ma Motoroly StarTac, nebo 8900, Nokie 8110 a 6110 a obcas se najde vyjimka ktera ma neco horsiho - napr Sony CMDX1000. Pomerne silne se zde rozrusta trh s dualbandy a vsude se ted prodava Siemens S15, a uz jsem videl par mistnich ho mit. Zatim jsem tu nevidel nikoho se Fizzem (ani jsem ho nevidel prodavat :-)), ani se Sparkem (ten se tu prodava), ani s Geniem (ten se tu take prodava). Zato uz jsem tu videl jednoho manika, ktery uprostred ulice rozdupal svého Panasonica G500 a okamzite si koupil Nokii 6110!

Tato zeme je naprosto mobilni. Priste poslu nejaky fotky.