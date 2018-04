Vymysleli pokuty pro chodce, kteří civí do mobilu. Mají platit 200 korun

Úřady na Tchaj-wanu uvažují o tom, že by zavedly pokutu pro nepozorné chodce. Za upřený pohled do displeje mobilního telefonu by mohl chodec vyfasovat pokutu v přepočtu asi 200 korun. Pokuta by mohla být udělena, pokud chodec bude takto nepozorným způsobem přecházet ulici.