Důchodce chodí s 15 mobily ve speciálním držáku. Loví na nich pokémony

Článek jsme aktualizovali o fotografie.

Sedmdesátiletý Čchen San-jüan se stal internetovou hvězdou v srpnu letošního roku. Na sociálních sítích se tehdy objevily fotografie jeho držáku na jedenáct telefonů, který měl přidělaný na kole. Od té doby ho vylepšil, nyní si jej může připevnit i na tělo a unese až patnáct telefonů.

V televizní reportáži lokální stanice jeho soused popisuje, že unikátní pojetí lovení virtuálních pokémonů udělalo z domovské ulice atrakci pro turisty. Čchen San-jüan se pochlubil, že k mobilům má zařízenou i velkou externí baterii, která každému smartphonu dodá energii pro dvacet hodin provozu navíc.

Senior rovněž prozradil, jak se ke hře dostal. Údajně se ji naučil hrát se svým vnukem a začala ho bavit. Měsíčně investuje v přepočtu skoro třiceti tisíc korun do údržby držadla, telefonů i za poplatky a virtuální předměty ve hře.



Ačkoliv by se mohlo zdát, že se svými patnácti aktivními účty bude mít výraznou výhodu při bojích hráče proti hráči, které Pokémon GO také obsahuje, Čchen se jich neúčastní. Ví, že by to nebyl férový souboj. Místo toho se jen prochází po městě a dále vylepšuje sbírku virtuálních příšerek.