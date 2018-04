TCC Q285 - véčko bez antény a s barevným displejem můžete mít i vy! (preview)

Véčkové telefony jsou v poslední době čím dál tím populárnější. To, co dříve prosazovala jen Motorola, dnes nabízí skoro každý výrobce mobilních telefonů. V Asii jsou dokonce véčkové telefony populárnější než klasicky koncipované přístroje. Z dalekého východu pochází i atraktivní telefon TCC Q285, který vám dnes podrobněji představíme. Tento přístroj je mimo jiné zajímavý i tím, že o něm na jaře letošního roku uvažoval německý Siemens jako o svém novém luxusním modelu. Nakonec se s výrobcem na dodávkách tohoto modelu nedohodnul, ale případní zájemci si tento telefon nyní mohou pořídit i u nás v originální podobě. Podrobnosti se dozvíte na konci článku.

TCC Q285 je pouze jeden z názvů, který tento telefon může mít. Dalším je například Giya SL500, nebo MyTop 611. Všechny tyto telefony jsou totožné a pocházejí z dílny tchajwanské společnosti Quanta, která je nabízí přímo pod označením Giya, nebo je poskytuje jako OEM produkt pro čínskou společnost MyTop, či pro tchajwanského operátora GSM sítě TCC. A právě tuto variantu jsme měli v redakci k dispozici. Jednotlivé různě označené přístroje se od sebe až na logo „výrobce“ neliší, pouze některé blíže nespecifikované varianty mají podporu GPRS a některé nikoliv. Námi testovaný telefon GPRS neměl, přesto nás příjemně překvapil širokou škálou funkcí a velmi příjemným způsobem ovládání.

Začít můžeme vzhledem telefonu, který se pyšní jednou zvláštností, kterou v této chvíli asi žádný dostupný telefon v Evropě nedisponuje. Q285 je véčko, ale s integrovanou anténou. Klasicky koncipované telefony bez antény dnes dělá kde kdo, ale véčkové přístroje bez antény na pultech prodejen nenajdete. Mezi průkopníky této koncepce patří právě společnost Quanta, která před modelem SL500 (TCC Q285) nabídla jednodušší model E320, který asi jako první véčko na světě měl integrovanou anténu. Někomu se véčko bez antény může zdát jako nahé, někdo na tuto skutečnost již dlouhou dobu čeká, protože mu vnější anténa telefonu překáží. Pokud byste měli starosti o schopnost telefonu přijímat signál, nemusíte mít jakékoliv obavy. Subjektivně má Q285 příjem na stejné úrovni jako kterýkoliv jiný telefon s integrovanou anténou, který se u nás prodává. Trochu horší je to s hodnotou SAR (1,6/0,917 W/kg), která je přeci jen vyšší, než je v dnešní době běžné.

TCC Q285 je elegantní véčko bez druhého displeje na vrchu telefonu. Místo něj najdete na zavřeném telefonu výměnný plastový kryt, který může být buď potištěný, nebo průhledný, pod který si pak můžete zasunout obrázek dle vlastní libosti. Zajímavější je ale telefon až po otevření. V jeho horní části je rozměrný barevný displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů. Telefon podporuje 4096 odstínů barev, ale není aktivní jako u Samsungu T100. Pokud je displej podsvícený, je jeho čitelnost perfektní, pokud však podsvícení zhasne, moc toho na něm neuvidíte ani za denního světla (podobně je na tom ale třeba i Nokia 7650). Telefon perfektní displej bohatě využívá, takže si jeho majitel užije nepřeberných animací a obrázků na pozadí. Menu je velmi jednoduché, k čemuž přispívá i relativně malý počet ovládacích prvků. Mimo alfanumerické klávesnice má Q285 jen kurzorové tlačítko, které ale pouze budí dojem, že je čtyřsměrné. Rolovat lze jen vertikálně, horizontální klávesy fungují jako kontextová tlačítka. Tato čtyřklávesa spolu s tlačítky pro příjem a ukončení hovoru obslouží všechny funkce telefonu, jako bonus pak výrobce přidal ještě klávesu pro přímý vstup na WAP a na vrchu přístroje drobné tlačítko pro přepínání profilů. Ovládání telefonu je sice poněkud netradiční, ale velmi jednoduché, takže by nikomu nemělo činit problémy. Hlavní menu může mít dvě varianty zobrazení, buď jako položky řazené pod sebou, nebo jako ikony. Blíže se o ovládání tohoto telefonu dočtete v připravované recenzi.

Kliknutím na obrázek se dostanete do článku, v kterém najdete detailní fotografie displeje Q285.

Výbava telefonu je vcelku bohatá, ale potěší spíš hračičky než zákazníky požadující manažerské funkce. Někomu se může hodit podpora tří GSM pásem, takže se s tímto přístrojem může bez problémů vydat i do USA. Z praktických funkcí potěší i vnitřní paměť na 255 kontaktů, která je vícepoložková. Telefon nabízí i různé vyzváněcí profily a skupiny volajících. Překvapivě dobře lze na Q285 psát i SMS, ovšem nesmí vám vadit, že na klávesách je místo obvyklých tří až čtyř znaků latinky uveden jen ten první. Pokud byste chtěli spolu s textem odeslat i obrázek nebo melodii, žádný problém, díky podpoře EMS zvládne telefon i tuto službu. Další funkce jsou spíš zábavné než praktické, ale pro někoho mohou být nejdůležitějším rozhodovacím faktorem pro výběr telefonu. Naprosto nedostižný je Q285 při práci s vyzváněcími melodiemi. Nejenom že nabízí polyfonické melodie, ale asi jako první telefon je dokáže i skládat. Skladatel podporuje čtyři kanály, když u každého si můžete vybrat jeden z 14 nástrojů (kytara, piáno, bicí, sitar a podobně). Nakonec stačí zvolit BPM (rytmus) celé skladby. Kdo zná noty a má hudební sluch, má v případě Q285 asi nejlepší možnost, jak si složit melodii pro mobilní telefon. Pokud si s notami netykáte, můžete pomocí přiloženého softwaru a datového kabelu melodie do telefonu z počítače stáhmout (bohužel software a návod k telefonu jsou pouze v čínštině, samotné menu přístroje je ale i anglické). Až vás melodie přestanou bavit, můžete zvolit jednu ze tří her, které jsou vcelku povedené a díky barevnému displeji i přehledné.

TCC Q285 je atraktivní telefon, který nabízí zajímavý vzhled a slušnou škálu funkcí. Něco mu chybí, naopak některé funkce jsou s ohledem na konkurenci nadstandardní. Výhodou může být cena, která činní přibližně 350 €, tedy v přepočtu zhruba 11 500 Kč. V této chvíli si můžete telefon zakoupit v Německu u společnosti SEMEC, která nám testovaný vzorek zapůjčila a dlouhodobě s námi spolupracuje. Pokud se vám nechce pro telefon jezdit do Německa, či nedůvěřujete zásilkovým službám, počkejte několik dnů, společnost SEMEC připravuje vstup na náš trh a pak si budete moci koupit tento přístroj i u nás. Kdy se tak stane, se dozvíte z našich stránek, kde také v nejbližších dnech najdete podrobnou recenzi tohoto telefonu.

V druhé části článku najdete detailní fotografie displeje, který patří mezi nejlepší současné barevné displeje.