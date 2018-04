TCC Q285 - fotogalerie rozměrného barevného displeje

TCC Q285 je atraktivní véčko s dílen tchajwanské společnosti Quanta, které můžete najít i pod označením Giya SL500, nebo MyTop 611. Podrobné informace, o tomto zřejmě prvním véčku s integrovanou anténou, se dočtete v tomto dnešním článku. Pro případné zájemce o tento telefon je dobrou zprávou, že si jej již nyní mohou objednat u německé společnosti SEMEC za cenu přibližně 350 €, což je v přepočtu asi 11 500 Kč. Za nedlouho bude dokonce možné zakoupit tento telefon i u nás, protože dovozce, společnost SEMEC, plánuje vstoupit na náš trh.

V tomto článku se můžete podívat, jak vypadá barevný displej tohoto telefonu. Jedná se o pasivní barevný displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 4 096 barev. V porovnání s konkurencí představuje displej telefonu TCC to lepší, co současný trh nabízí. Kvality displejů telefonů Samsung sice nedosahuje, ale oproti barevnému displeji Sony Ericssonu T68(i), nebo Philipsu Fisio 820 má výrazný kvalitativní náskok. Displej je perfektně kontrastní, to ale platí jen při aktivovaném podsvícení. Pokud není displej podsvícen, moc toho na něm vidět není, což ale platí i pro jiné barevné displeje, které nejsou aktivní, jako u Samsungu T100. Kvalitu displeje můžete porovnat s konkurencí, kterou jsme již měli možnost testovat. Odkazy naleznete na konci článku.

V první sadě obrázků najdete dvě tapety displeje (u véčka nepříliš podstatné), úvodní animaci, světový čas, v jehož nabídce nechybí ani Praha a displej v pohotovostním režimu.

V druhé sadě obrázků jsou jen tapety displeje. První dvě jsou volitelné, které lze nahrát pomocí dodávaného softwaru a kabelu. Software je ale jen v čínské verzi... . Další tři tapety jsou v telefonu nahrané již od výrobce.

Dalších pět fotografií zobrazuje unikátní editor melodií, který je polyfonní a nabízí téměř profesionální práci. Pokud se ale nechcete trápit s notovým zápisem, opět si můžete do telefonu nahrát melodie z počítače. Bohužel i zde platí výše popsané, software je jen v tradiční čínštině.

Kdo si nechce hrát s melodiemi, může se pustit do hraní her (Tetris, Toggle, Puzzle, Memory). Telefon nabízí čtyři, jejichž obrázky právě vidíte. Grafika je velmi dobrá a hratelnost slušná. Nám se nejvíce líbil Tetris.

TCC Q285 nabízí vyzváněcí profily a skupiny volajících. Vedle vyzvánění je možné k jednotlivým číslům, nebo skupinám, přiřadit i "obrázek" volaného. I tyto obrázky lze použít jako tapety displeje.

Na první fotografii je displej při psaní textových zpráv. Jde to jak latinkou, tak čínskými znaky. Prediktivní vkládání textu T9, je k dispozici ale jen v angličtině. Na dalších obrázcích je hlavní menu telefonu a hlavní displej s tapetou a světovým časem.

Poslední sada fotografií nabízí pohled na displej informující o stavu baterie, diář, menu hovorů, nebo jak vypadá u Q285 kalendář.

