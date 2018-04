Svezli jsme se nejjednodušším taxíkem. Peníze nepotřebujete, stačí mobil

Jak funguje Uber Uber má dvě roviny: aplikaci pro pasažéry a pro řidiče. Pomocí své aplikace se řidiči mohou kdykoli přihlásit do systému a začít nabízet své služby. Uber je k ničemu nezavazuje, jezdit mohou, kdy se jim zachce. Musí jen splnit obecné podmínky kvality. Pasažéři si stáhnou klasickou aplikaci Uber a zaregistrují se do ní. Pokud máte účet Google, skládá se registrace v podstatě z jediného kroku: ověření hesla. Pak si služba automaticky prověří vaši platební kartu, kterou máte s účtem svázanou (nebo můžete zadat novou) a je hotovo. Na mapě stačí vybrat nástupní místo (vaši polohu si aplikace najde sama) a stisknout tlačítko. To je vše. Řidiče, který je vám nejblíže a který pro vás vyrazí, lze sledovat na mapě a až auto dorazí, aplikace vám to připomene notifikací. Během toho, co k vám řidič jede, lze ještě objednávku zrušit. Aplikace umí při zadání nástupního a výstupního bodu vypočítat přibližnou cenu jízdy. Až dorazíte na místo, řidič ve své aplikaci potvrdí ukončení jízdy a vám vyskočí v aplikaci účet. O jeho zaplacení se můžete podělit se spolucestujícími, následně stačí platbu potvrdit a je hotovo. Na e-mail vám dorazí účtenka se souhrnem informací o jízdě, včetně mapy trasy, doby jízdy a jména řidiče.