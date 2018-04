Taxi a instalatéra zavoláte jedním tlačítkem

Český Telecom v pátek 22.12. zahájil výběrové řízení na poskytování dalších služeb z veřejných telefonních automatů (VTA) prostřednictvím jednotlačítkové volby.

Ve včerejším článku Konečně umí telefonní automaty něco navíc jsme vás informovali o tom, že první z tlačítek, určených pro přímou volbu telefonního čísla, již má své uplatnění.

Linka bezpečí, která je jedním z nejvyhledávanějších tísňových volání, již má své místo na nových VTA. V souvislosti s touto službou se objevila otázka, jak Telecom naloží s ostatními, dosud volnými, možnostmi jednotlačítkové volby na svých automatech.

Pouhé dva dny po zprovoznění přímého tísňového volání (tlačítko D) se již začal tendr na provozovatele kláves A a B.

Tlačítko A bude patřit taxislužbě. Stiskem této klávesy kartový automat vytočí telefonní číslo na dispečink taxislužby, kterou Český Telecom vybere. Její dispečink by měl disponovat i anglicky mluvícími operátory, což značně usnadní orientaci a dopravu po Praze pro turisty ze zahraničí. Od února bude volajícímu stačit stisknout klávesu A a operátoři na lince taxislužby povedou jeho kroky.

Písmeno B by mělo patřit technické službě pro domácnost, tedy firmě, která nabízí instalatérské, zámečnické, elektrikářské a podobné udržbářské či pohotovostní práce. Ať už vám praskne voda, začne ucházet plyn, nebo si jen zapomenete klíče, na této lince najdete pomoc. Podobných služeb existuje řada, která se však nakonec bude ukrývat pod klávvesou B na telefonních automatech, to rozhodne teprve výběrové řízení.

Smlouva o pronájmu tlačítek bude platit maximálně jeden rok.Narozdíl od Zelené linky bezpečí, která má humanitární účel a je tedy zdarma, budou nové jednotlačítkové volby sloužit komerčním službám, proto tato volání budou tarifikována. Podle Českého Telecomu je ale možné, že budou vybrány firmy vlastnící zelenou linku s předvolbou 0800. V takovém případě by i tato volání byla pro zákazníky zdarma. Jestliže půjde vše hladce, nové přímé volby budou spuštěny v únoru příštího roku stejně jednoduchým způsobem, jakým byla spuštěna linka bezpečí. To znamená prostým přenosem dat do softwaru automatů na dálku, pomocí dohledového střediska.

Ve chvíli, kdy oba největší operátoři GSM v republice nabízejí službu Asistent, která vyhledává telefonní čísla, případně na ně rovnou spojuje hovor, přijde nabídka Telecomu poněkud opožděně. Bude však zřejmě levnější, v případě využití zelených linek dokonce zdarma. Tím by mohla konkurovat některým službám operátorů GSM.