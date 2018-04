Tatung M1A - smartphone, který není kopií

Tchajwanský Tatung, výrobce proslavený kopiemi telefonů známějších výrobců jako je Samsung (Samsung tchajwanského výrobce dokonce zažaloval), představil na veletrhu Cebit nový smartphone M1A s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 5.0, který navazuje na model M1 představený na kongresu 3GSM v Barceloně.

Novinka původní model zcela nahrazuje, předchozí model by se neměl dočkat výroby. Původní model už schválil americký telekomunikační úřad FCC a měl se podle dostupných informací objevit v nabídce operátora Cingular.

Novinka má oproti předchůdci nový displej s rozlišením QVGA a nový fotomodul, který poskytuje rozlišení 2,1 megapixelu. Zvětšena byla také paměť RAM na 128 MB. Uživatelskou paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet Mini SD. Ve výbavě se nachází Bluetooth s podporou stereo profilu. Ostatní funkční výbava je stejná jako u předchůdce. Tatung M1A podporuje všechny čtyři pásma GSM a datové přenosy GPRS.

Nový smartphone by se neměl prodávat pod značkou Tatung, ale pod jmény jednotlivých operátorů, kteří by jej měli prodávat. Cena by se měla pohybovat okolo 250 Euro (pře 7 000 Kč) a v prodeji by měl být i v sousedním Německu ve třetím čtvrtletí letošního roku.

