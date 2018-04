Tascal Filer, Tascal Explorer,Tascal FilerEx

http://www2r.biglobe.ne.jp/~tascal/

Pokud už máte plné zuby céčkovského průzkumníka přes celé okno, ve kterém se nedá ani rozumně procházet po adresářích, pak je tu pro vás dvojice užitečných programů od japonské firmy TascalSoft. Zejména příznivci nestárnoucího Norton Commandera ocení Tascal Filer. Po spuštění na vás z obrazovky zamrkají dva panely, v každém jeden adresář, veprostřed dva ovládací panely se základními příkazy, pro každé okno jeden. Ovládání je velmi jednoduché, za zmínku stojí především šikovné procházení adresáři (ikona Otevřít) a také možnost měnit kromě jména i příponu souboru, a to i v případě, že máte v Průzkumníku zobrazování přípon vypnuté. Druhý z programů, Tascal Explorer, má s Průzkumníky z Win95 či 98 mnohem více společného než jejich cééčkovský bratříček. Je totiž svisle rozdělen na dvě okna, přičemž v levém se zobrazuje adresářový strom a v pravém výpis aktuálního adresáře. Podobně jako v klasickém Průzkumníku si uživatel může rozbalovat jednotlivé větve a kursorem či stylusem přepínat mezi adresáři. Oba programy umožňují základní práci se soubory a adresáři - kopírování, přesun, přejmenovávání včetně přípony, vytváření zástupců či zástupců na ploše a odstraňování. Tady také narážíme na první nedostatek - Filer ani Explorer neumí pracovat s košem - odstranění je vždy definitivní a při mazání je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Za nejzávažnější nedostatek osobně považuji absenci možnosti přesouvat či kopírovat pomocí drag-and-drop. Po několika letech používání Windows 95 jsem si zvykl tento způsob práce se soubory používat natolik, že ovládání Fileru a Exploreru bez drag-and-drop je pro mne dost nepohodlné. Navíc Windows CE tento styl podporují, tak nevidím důvod, proč ho autor programů nevyužil. Pro jeho omluvu snad mluví fakt, že oba programy jsou momentálně stále v beta-verzi (Explorer ve verzi 0.21, Filer 0.30), takže se další vylepšení určitě dají očekávat. Totéž se, doufám, dá říci o rychlosti, jakou programy provádějí operace se soubory. Někdy mám pocit, že za tu dobu, co Filer či Explorer odstraňuje soubor a obnovuje seznam souborů, bych vše stihl i v Průzkumníku pomocí ctrl-c, ctrl-v a ručním přecházením mezi adresáři. Přes všechny nedostatky je třeba říci, že oba programy rozhodně zůstávají významnou konkurencí pro klasický Průzkumník, a až se zbaví svých dětských chybiček, budeme moci Průzkumníka uložit úplně k ledu. Zvlášť když jsou oba programy zadarmo. V závěru bych se chtěl ještě zmínit o třetím správci souborů z dílny TascalSoftu, a sice o FilerExu. Již jméno nám napovídá, o co se jedná. Tento správce souborů se chlubí kombinací obou předchozích programů - ťuknutím myši na příslušnou ikonku je rázem z Fileru Explorer a naopak. Kromě toho má ale FilerEx několik dalších vlastností, které by z něj mohly udělat stoprocentní náhradu za céčkovského průzkumníka. Přibylo zde navíc užitečné menu nástroje, do kterého si uživatel může nadefinovat spouštění libovolných aplikací a jako parametr poslat vybraný soubor - máte-li tedy například dva programy na editaci obrázků, tuto vlastnost určitě oceníte. Ale přestože se FilerEx nachází ve verzi 1.20 (a mimochodem, je to shareware!), trpí podobně jako jeho předchůdci množstvím drobných chybiček. Prominul bych pomalé načítání adresáře i nemožnost rozšiřovat stromové okno (Explorer to umí!), ale co prominout nemohu je nefungující přejmenovávání souborů a adresářů. Tento nedostatek je zcela zásadní, a dokud nebude odstraněn, nemá používání (o zakoupení nemluvě) FilerExu jakožto správce souborů žádný smysl. Tomáš Honzák