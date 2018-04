Uvázat se, nebo kupovat kredit? Nové tarify versus předplacená karta

Představením nových tarifů odstartoval mobilní operátor O2 doslova tarifní revoluci. V řádech hodin po něm se přidali i konkurenční T-Mobile a Vodafone.

Předplacenka Plusy: - nemusíte se vázat

- není minimální měsíční plnění

- operátor nezná osobní údaje Mínusy: - vyšší ceny volání a SMS

- kredit po určité době propadá

- kredit může dojít v nevhodnou chvíli

- nemožnost vzít si telefon u operátora na splátky/dotovaný telefon

Zcela se tím změnily cenové poměry, a tím pádem i argumenty pro pořízení paušálního tarifu, nebo předplacené karty. Srovnali jsme předplacené tarify jednotlivých operátorů s jejich nejnižšími neomezenými tarify.

Jediným kritériem v tomto srovnání je cena. Existují samozřejmě i další důvody, proč sáhnout, nebo nesáhnout po předplacené kartě. Operátor v jejím případě nenastavuje žádné minimální měsíční plnění, nepožaduje úvazek na dobu určitou a navíc nezná osobní údaje, což pro některé uživatele může být důležité. Mínusem pak mohou být vyšší ceny či nulový kredit ve chvílích, kdy si nutně potřebujete zavolat.

Jak již však bylo řečeno, tato kritéria nebyla pro srovnání brána v potaz, stejně jako nejrůznější zvýhodněné balíčky. Srovnáváme to, co uživatelé předplacených karet chtějí znát nejvíce: ceny za volání a textové zprávy pouze do vlastní sítě. V případě častého telefonování a psaní SMS do cizí sítě, či využívání mobilního internetu se situace mění a lze ji posoudit jen individuálně.

O2

Operátor O2 dává zákazníkům na výběr ze dvou předplacených tarifů. Každý má svou výhodu: jeden hovory do sítě O2 po první minutě (která je za 6 korun) zdarma, druhý pak víkendové volání a textovky ve vlastní síti. Pokud tedy voláte převážně do sítě O2 a své telefonáty si dokážete naplánovat na víkend, nebo víte, že budou dlouhé, předplacená karta je jasnou volbou.

Pokud nechcete na výše uvedené limity hledět, pak je nutné stanovit hranici, kdy už je výhodnější pořídit nejnižší neomezený tarif Free O2. U předplaceného tarifu Dlouhé hovory je hranicí 42 hovorů, nebo 125 SMS do vlastní sítě. U tarifu Víkendové volání a SMS je hranicí 45 minut, nebo 95 SMS do vlastní sítě.

Cena tarifu s úvazkem (včetně DPH) Minuta hovoru v O2 Minuta hovoru do ostatních sítí SMS Volné jednotky Dlouhé hovory (předplacená karta) 0 Kč 0 Kč (po první minutě) 6 Kč 2 Kč x Víkendové volání a SMS (předplacená karta) 0 Kč 5,60 Kč 5,60 Kč 2,60 Kč Víkendové volání a SMS do O2 Free O2 249 Kč 0 Kč 3,50 Kč 1,50 Kč Volání a SMS do O2

T-Mobile

Operátor T-Mobile nabízí také dvojici základních předplacených tarifů. Jejich principem je, že pokud dobijete kredit, dostanete bonus: buď volání za 2,50 koruny do všech sítí, nebo Internet v mobilu, a to dle výše dobití. Pokud však budeme srovnávat jen ceny bez bonusů, je hranicí 42 provolaných minut, nebo 131 SMS do vlastní sítě.

Cena tarifu s úvazkem (včetně DPH) Minuta hovoru v T-Mobile Minuta hovoru do ostatních sítí SMS Volné jednotky Twist s Voláním za 2,50 0 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč 1,90 Kč x Twist s Internetem zdarma 0 Kč 5,90 Kč 5,90 Kč 1,90 Kč Internet v mobilu T-Mobile S námi v síti 249 Kč 0 Kč 3,50 Kč 1,50 Kč Volání a SMS do T-Mobile

Vodafone

Operátor Vodafone má nabídku předplacených karet nejkomplexnější, nabízí rovnou čtyři. Nabídky je navíc velmi komplikované porovnávat, protože nejnižší tarif je svými parametry podobný prostředním tarifům u konkurence. Jinými slovy, Vodafone nemá neomezený tarif v cenové hladině mezi 200 a 300 korunami jako O2 a T-Mobile. Najít vhodnou nabídku je tak opět záležitost velmi individuální, a to i s ohledem na nejrůznější bonusy, které operátor k předplacenkám nabízí (SMS a volání ve vlastní síti či mobilní připojení zdarma na 7 nebo 14 dní).

Pokud bychom se soustředili opravdu jen na cenu minuty hovoru a SMS do vlastní sítě, jsou hranice pro přechod na paušální tarif následující.

U Karty se vším všudy 81 minut, nebo 266 SMS do vlastní sítě.

U Karty do sítě 133 minut, nebo 166 SMS do vlastní sítě.

U Karty bez limitu 57 hovorů, nebo 166 SMS do vlastní sítě.

U Karty na víkend 61 minut, nebo 266 SMS do vlastní sítě.