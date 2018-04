Srovnání: vyplatí se ještě vůbec studentské tarify?

Studenti do 26 let jsou pro mobilní operátory důležitým segmentem trhu. Způsob využívání mobilního telefonu je u nich daleko pestřejší než u jiných věkových skupin. Operátoři tak pro ně již několik let mají v cenících vyhrazeny speciální tarify. Vědí totiž, že i když jim studenti na měsíčním paušálu nezaplatí tolik, na doplňkových nabídkách, jako jsou datové balíčky nebo multimediální služby, to pak většinou doženou.

Operátoři nedávno představili neomezené tarify, a zcela tak zamíchali kartami na českém telekomunikačním trhu. Tarify změnily strukturu, zjednodušily se a především zlevnily. Jsou však natolik výhodné, aby na ně přešli i mladí zákazníci, vesměs studenti, kteří mají v tuto chvíli svůj speciální tarif? Nabídky tří hlavních mobilních operátorů jsme pro vás podrobně srovnali.

T-Mobile nabízí studentský tarif s nejnižším paušálem

Tarif s názvem Bav se s Mých 5 je určen pro mladé zákazníky, kterým ještě nebylo 27 let a lze ho pořídit za necelou stovku (99,83 Kč s DPH), což je vůbec nejnižší cena za studentský tarif napříč nabídkami mobilních operátorů. Zákazník v něm za tuto částku nedostane žádné volné jednotky, za SMS zprávy bude platit korunu a za volání 4,94 Kč za minutu. K tomu lze navíc zvolit pět telefonních čísel v síti T-Mobile, kterým půjde posílat textovky zcela zdarma a volat za 2,93 Kč za minutu. Pro aktivaci tarifu je potřeba podepsat smlouvu na jeden rok.

O2 již studentský tarif nemá, pro mladé zlevňuje neomezené tarify

Operátor O2 již speciální studentský tarif nenabízí. Pro mladé zákazníky do 26 let nabízí slevu 50 korun na klasické neomezené tarify Free O2, Free O2 Plus a Free CZ. Tarify jsou jinak zcela shodné se standardní nabídkou. Zákazník se tedy může rozhodnout, zda si pořídí tarif s úvazkem, nebo bez úvazku. Podle toho se pak řídí i měsíční paušál (viz tabulka níže).

Vodafone láká studenty na data

Nejdražší studentský tarif má Vodafone, za 299 korun měsíčně se smlouvu na jeden rok. Uživatel však za tuto cenu získá balíček 50 volných minut do všech sítí, neomezené SMS ve vlastní síti zdarma, do ostatních za 1,51 Kč a k tomu také datový balíček se 150 MB.

Minuta do všech sítí Minuta do vlastní sítě Volné jednotky SMS Data Cena T-Mobile Bav se s Mých 5 4,94 Kč 4,94 Kč (2,93 na 5 vybraných čísel) x 1 Kč (0 Kč na 5 vybraných čísel) x 99,83 Kč Free O2 3,50 Kč 0 Kč Volání a SMS do vlastní sítě 1,50 Kč (0 Kč do vlastní sítě) x 199 Kč (349 Kč bez úvazku) Free O2 Plus 3,50 Kč 0 Kč Volání a SMS do vlastní sítě 1,50 Kč (0 do vlastní sítě) 150 MB 449 Kč (599 Kč bez úvazku) Free CZ 0 Kč 0 Kč Volání a SMS do všech sítí 0 Kč 1 GB 699 Kč (849 Kč bez úvazku) Vodafone Studentský tarif 299 5,03 Kč 5,03 Kč 50 minut do všech sítí 1,51 Kč (0 Kč do vlastní sítě) 150 MB 299 Kč

Obstojí studentské tarify proti neomezeným?

Při srovnání studentských tarifů s klasickými neomezenými tarify se situace liší podle operátora. Zcela jasná situace je u O2, kde jsou studentské tarify s klasickou nabídkou zcela shodné, jen o něco levnější.

U T-Mobilu paušální tarif za obdobnou cenu jako studentský tarif (tedy zhruba 100 korun) neseženete. Nejlevnější běžný tarif stojí 249 Kč a je v něm obsaženo neomezené volání a SMS do vlastní sítě, do ostatních pak volání stojí 3,50 Kč za minutu, SMS pak za 1,50 Kč. V tomto ohledu je pro ty, kteří mnoho neprovolají, výhodnější studentský tarif, pro více volající spíš standardní tarif a to především v tom případě, kdy většinu komunikace provedou ve vlastní síti.

U Vodafonu se studentský tarif vyplatí zejména tehdy, plánujete-li více brouzdat po internetu nebo často volat do ostatních sítí. V měsíčních volných jednotkách na to máte 50 minut. U srovnatelného tarifu Start za 249 korun stojí minuta do ostatních sítí 3,49 Kč. Datový balíček pro studenty navíc obsahuje 150 MB oproti 20 MB u tarifu Start. Sáhnout po klasickém tarifu je tak rozumné jedině tehdy, pokud budete hodně volat a psát SMS do sítě Vodafone.