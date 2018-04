Tarify pro internet zůstávají, o budoucnosti se jedná pod dohledem ČTÚ

V úterý 29. října proběhla na půdě Českého telekomunikačního úřadu schůzka, která bude mít zásadní význam pro rozvoj vytáčeného připojení k internetu. Zúčastnili se jí totiž zástupci Českého Telecomu, alternativních operátorů, poskytovatelů připojení k internetu a veřejnosti (Sdružení obrany spotřebitelů, Internet pro všechny). Cílem bylo pokročit ze současné patové situace, kdy se Telecom snaží prosadit všemi ostatními odmítaný koncept přístupu k internetu přes modem.

Na schůzce je nejdůležitější to, že se vůbec konala. Ještě před pár dny to totiž vypadalo, že Telecom na straně jedné a jeho konkurenti a zástupci veřejnosti na straně druhé se přesunou do skutečných zákopů a budou mezi sebou skutečně válčit. Přestože šlo především o prezentaci jednotlivých stanovisek, podařilo se dohodnout vznik dvou pracovních skupin.

Technická skupina bude pracovat na modelu připojení k internetu a propojení operátorů a poskytovatelů, který bude respektovat současné technické a technologické podmínky a bude u nás realizovatelný. Ekonomická skupina má za úkol vymyslet účtovací model, který opět bude přijatý všemi účastníky. Technické skupině bude předsedat zástupce Českého Telecomu, předsedu ekonomické skupiny si vyberou zástupci alternativních operátorů a poskytovatelů internetu.

Jejich výstupy bude schvalovat devítičlenný řídící výbor – výsledek by měly respektovat všechny zúčastněné strany. I když je jasné, že pokud někdo nebude chtít, nelze ho k tomu přinutit. V takovém případě by rozhodnutí leželo na bedrech ČTÚ, čemuž se chce náš regulátor právě ustavením řídícího výboru a pracovních skupin vyhnout. Podobný model zvolilo ČTÚ již v případě práce na metodě výpočtu propojovacích poplatků LRIC. Tehdy přijalo řešení, na kterém se shodly pracovní skupiny v rámci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.

Prostor dostanou i uživatelé

V případě již zmiňovaných pracovních skupin a řídícího výboru je nejzajímavější, že tentokrát jsou k diskusi přizváni i zástupci těch, kterých se to nejvíce týká – uživatelů. Za ty byly již na schůzce přítomni zástupci sdružení Internet pro všechny (více najdete na těchto stránkách – toto občanské sdružení založili organizátoři petice za rozšíření internetu v ČR, kterou na zmiňovaných stránkách můžete také podepsat) a Sdružení obrany spotřebitelů, které se v poslední době angažuje i v oblasti vztahu zákazníků a telekomunikačních společností (z nejvýznamnějších případů v minulosti jde například o předčasné ukončení platnosti telefonních karet a především účtování předplacených sad, kdy při reklamaci za mobil dostanete jen pár korun).

Pokud Telecom poskytne pracovním skupinám dostatek konkrétních údajů, bude moci stanovit i ceny (za propojení či provize). V opačném případě budou vypracovány jenom koncepty, které využije Český telekomunikační úřad pro svá případná další rozhodnutí. Cílem je dospět k takovým modelům, které umožní co nejširší konkurenci a současně umožní i několik cenových modelů – platby za časovou jednotku (nyní minutu) nebo paušální platby.

Tři záhadné modely přístupu k internetu od Telecomu

Na letošním Invexu druhý říjnový týden vzbudil šéf Českého Telecomu Přemysl Klíma nebývalý rozruch tím, že nečekaně oznámil předložení ČTÚ tří modelů přístupu k internetu. Do té doby totiž Telecom zarytě prosazoval svůj model Internet Plus, který ale konkurenti a poskytovatelé internetu odmítli a ČTÚ později rovnou zakázal. Žádný ze tří modelů Telecom blíže nespecifikoval a poprvé jsme s nimi mohli seznámit až včera.

První model, nazývaný terminační, vychází ze současného modelu využívaného pro tarif Internet 2002. Spočívá v tom, že hovor (připojení k internetu) se přenáší od telefonní přípojky přes všechny ústředny až k bodu propojení po hlasových linkách. Tento model podle Telecomu neúměrně zatěžuje telefonní síť dimenzovanou pro hlasový provoz. Pokud by platil tento model, chtěl by Telecom zdražit připojení k internetu, nebo ke svému minutovému poplatku vybírat další částky, které by Telecom musel platit dalším operátorům (za propojení sítí) nebo poskytovatelům internetu (provize).

Druhý datový model je prakticky totéž co model Internet Plus. Telecom by hovor na nejbližší ústředně typu HOST (řídící ústředna) převedl na data a na definovaných propojovacích bodech by je prostřednictvím datové sítě předal do sítě poskytovatele internetu. Poskytovatelům internetu a alternativním operátorům se ale na tomto modelu nelíbí to, že by si nemohli hovor převzít a z ústředen do jiných sítí přenést sami. Nemuseli by totiž platit Telecomu za přenos a sami by se mohli rozhodnout, jestli je pro ně výhodnější využít nabídky na tuto službu od Telecomu, přenášet hovory po hlasové síti, nebo vlastními silami. Existovala by tak konkurence, která v případě, že hovory bude z ústředen do datové sítě přenášet Telecom neexistuje. Přitom nejde o technicky nerealizovatelné řešení – poskytovatelé připojení k internetu jsou nyní k některým ústřednám připojení přímo, ze vzdálenějších (záleží na páteřní síti ISP) jim přináší po vlastní datové síti data Český Telecom.

Třetí model je nazývaný originační. Ten je používaný i v některých zemích Evropské unie. Zákazník platí poplatky jenom svému poskytovateli internetu a ne Telecomu. ISP pak Telecomu zaplatí podle toho, jestli si datový provoz přebírá z hlasové sítě v propojovacích bodech, nebo rovnou na ústřednách. Poplatky pro Telecom by v takovém případě zřejmě musel stanovit Český telekomunikační úřad – tak, aby pokrývaly náklady Telecomu a přiměřený zisk. Pro zákazníka ale tento model bude výhodný až po zpřístupnění místních smyček. V takovém případě bude platit měsíční poplatek a hovorné někomu jinému, než Telecomu. Od stejné společnosti tak může mít i přístup k internetu. Uživatelé totiž nechtějí platit více společnostem – proto i v případě, že si mohou vybrat levnější řešení například u hovorů (přes volbu operátora) zůstávají u Telecomu. Ten jim totiž nabízí hovory kredit a i z hlediska plateb je to pro ně pohodlnější (můžete se nad tím v diskusi rozčilovat, ale je to tak…).

Co bude dál?

Pro zákazníky je v tuto chvíli nejdůležitější, že zůstane zachovaný dosavadní tarif Internet 2002. Mohou sice vůči němu mít spoustu výhrad, ale je to poměrně slušná jistota – a hlavně už jsou na něj zvyklí a dokážou s ním žít. V budoucnu už by rozhodně nemělo dojít k žádnému zdražení vytáčeného přístupu k internetu. Výsledkem diskusí totiž bude zachování současného modelu přístupu k internetu (což dokáže ČTÚ svými rozhodnutími zajistit) nebo nalezení nových konceptů, které povedou ke zlevnění a dalšímu rozvoji internetu.

Nikdo samozřejmě nepochybuje o tom, že ještě lepší než hledání konceptů vytáčeného internetu by byl širokopásmový přístup prostřednictvím technologií xDSL. To bychom se totiž mohli bavit o úplně jiných rychlostech než 56 – 64 kb/s a internet v domácnostech a menších firmách by začal být skutečně použitelný…