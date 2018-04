Tarify operátorů - každému vyhovuje něco, málokdo je spokojený (téma týdne)

Celkem 89 čtenářů se svěřilo se svými názory v diskuzi na téma: „Jak jste spokojeni se svým tarifem?“ Uvítali by textové zprávy SMS za 50 haléřů, hovory za korunu a za nejvýhodnější ze současných tarifů považují Dohodu s Oskarem, Paegas 20 s doplňkovým programem Hit, případně Eurotel Tip. Velmi výhodný je podle nich také Oskarův Volám stále a Paegas 400 s doplňkovým Hitem. Jak se však dalo předpokládat, každému vyhovuje něco jiného a kritiky je víc než chvály. Přání uživatelů a propočty operátorů jdou zkrátka sladit jen těžko.

Prakticky každý tarif, a to bez ohledu na to, zda jde o předplacenou kartu či paušál, má podle zákazníků své chyby. Někomu přijde v pořádku platit za minutu šest korun, když se jeho pravidelné náklady nezvyšují o měsíční paušální poplatek, jiný preferuje počet tzv. volných minut. Ovšem právě tyto minuty se již čtenáři naučili hbitě dělit měsíčním poplatkem a mnohdy je jim výsledná cena za „volnou“ minutu trnem v oku. To, že paušál umožňuje zpravidla přístup k dalším službám či výhodám, bere zkrátka v úvahu jen málokdo.

Podle účastníků naší diskuze je nejvýhodnějším operátorem Oskar, a to zejména jeho programy Dohoda s Oskarem a Volám stále. Zároveň je škoda, že tyto programy operátor nyní přestává nabízet (ale neruší je). Špatně u názorů diskutujících nevychází ani T-Mobile s se svým Paegas 20; 80; 400, vždy ve spojení s doplňkovým Hitem. Překvapivě často zmínili čtenáři také Tip Eurotelu, který funguje v dnes již zastaralé sítí NMT 450.

Právě zde je totiž zakopán pes celé debaty. Každému totiž vyhovuje něco jiného a každý je také za služby ochoten zaplatit jinou cenu. Tím také mnohdy vznikají nesmiřitelné názory zastánců jednotlivých operátorů. Velmi dobře je to patrné na příkladu vteřinového účtování. Někdo jej považuje za dobré, jinému vadí, protože jeho hovory jsou krátké a většinou končí před vypršením první minuty hovoru. Ta je přitom účtována celá bez ohledu na to, zda hovor trval 15 nebo 59 vteřin.

Mezi zajímavé podněty paří jistě nápad zavést paušální program za 100 korun měsíčně, který by konkuroval předplaceným kartám a zároveň by svou cenou nepředstavoval klasický paušální program. Do stejné kategorie patří opakovaný nářek nad volací zálohou Oskara. Zjevně totiž existují majitelé mobilů, které povinnost složit zálohu odrazuje od služeb nejmladšího operátora.

Zeptali jsme se také tiskových mluvčí jednotlivých operátorů, který tarif považují za nejvýhodnější. Jejich odpovědi byly sice zajímavé, ale i ony odrážely podobné názory, jaké mají naši čtenáři.

Eurotel, Jan Kučmáš: „Žádný tarif není nejvýhodnější, tak jako neexistuje „běžný uživatel“. Naštěstí lidé jsou různorodí a mají různé požadavky". Přidáváme link na tabulku, kterou svou odpověď Kučmáš doplnil a jež má pomoci při výběru správného tarifu.

RadioMobil, Jiří Hájek: „Vedle časově omezených nabídek považujeme za velmi výhodnou možnost využití cenového zvýhodnění Hit. Díky němu mohou naši zákazníci telefonovat a posílat SMS zprávy za velice výhodné ceny. Jednotlivé tarify jsou přitom konstruovány tak, aby každý z nich co nejlépe vyhovoval jiné skupině zákazníků. Tarif Paegas 20 Start Hit je výhodný především pro zákazníky, kteří provolají méně než 80 minut měsíčně, Paegas 80 Hit je určen zákazníkům s měsíčním počtem provolaných minut od 80 do 200 a Paegas 200 Hit pro zákazníky s 200 až 400 provolanými minutami měsíčně. Paegas 400 Hit je nejvýhodnější pro často volající zákazníky s počtem provolaných minut vyšším než 400.“

Oskar, Igor Přerovský: „Říci, který tarif je nejvýhodnější, je právě tak těžké, jako určit, která barva je nejkrásnější. Pro každého se totiž hodí něco jiného: co vyhovuje ostřílenému byznysmenovi, může být zcela nezajímavé pro šetřivého teenagera. A naopak.“ Také Přerovský svou odpověď vylepšil přehledem, pro koho je jaký program určen. Pro jeho velikost si na něj můžete kliknout zde.