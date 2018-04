Tarify, které vám nevyluxují peněženku

Na každého jednou dojde. Po škole se studentským tarifem a nebo předplacenou kartou najednou přijde práce. S přibývajícími pracovními povinnostmi narůstají i telefonní účty. Volání s předplacenými kartami je drahé, a tak je tarif s volnými minutami ideálním řešením. Pokud tedy nedostanete služební telefon.

U nejnižších, rozjezdových tarifů se velkého množství volných minut nedočkáte. Jsou konstruovány hlavně pro jednodušší přechod z předplacených karet na měsíční paušál.

Pro plynulejší přechod z předplacené karty na paušál připravili operátoři startovní tarify. Ty mají levnější volání než na předplacenkách a měsíční paušál se pohybuje kolem dvou stovek.

Přecházíme z předplacené karty

U měsíčních paušálů kolem dvou set korun je v ceně běžně třicet volných minut. T-Mobile sice ke svým tarifům přidává dvacet volných textovek ze svého portálu t-zones, ale Eurotel s Oskarem mají dosud otevřené své internetové SMS brány.

Oskar také už s nástupem nových tarifů Naplno představil svou cestu k přenositelnosti. Tou je stejná cena volání do všech sítí, a to včetně vlastní. Sice se tím dostal na první místo ve volání do cizích sítí, ale naopak klesl na chvost závodu o nejlevnější volání do vlastní sítě. - více zde...

V nejnižší tarifní kategorii tak podle tabulky, kterou si jistě prohlédnete níže vítězí Oskarův 50 Naplno, u něhož vyjde jedna volná minuta na 5,94 korun. Konkurenční nabídky mají sice nižší paušál, ale také méně volných minut.

tarif měsíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel SMS 214 0 0 150 5,11 7,93 2,26 Eurotel SMS Max 214 0 0 150 3,69 6,19 1,19 Eurotel Bronz 214 30 7,13 0 5,12 7,97 2,26 Eurotel Bronz Max 214 30 7,13 0 3,69 6,19 1,19 T-Mobile - T 30 226 30 7,53 20* 4,76 7,14 2 T-Mobile - T 30 HIT 226 30 7,53 20* 3,81 5,71 1,19 Oskar - 50 Naplno 297 50 5,94 0 5,35 5,35 1,19 Oskar - Rozjezd Naplno 59,5 0 0 0 5,95 5,95 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou / Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH / * SMS z portálu t-zones

Voláme zadarmo přes hodinu

Pro plnohodnotné volání jsou ale koncipovány tarify vyšší. Přes hodinu volného volání nabízí operátoři u nabídek, které začínají na pětistovce. Nejlevnější střední tarif nabízí T-Mobile. U něj zaplatíte za osmdesát volných minut 535 korun.

Ve střední třídě najdete nejlevnější volání do vlastní sítě u tarifu Eurotelu Silver Max. Ten je ale podmíněný dvouletou smlouvou.

Do cizích sítí tentokrát boduje T-Mobile. Cena za volání má ale také háček v podobě dvouletého úvazku. Oskar pokračuje v nastolené cestě a můžete s ním volat kamkoliv za stejnou cenu.

V této kategorii už operátoři volnými minutami tolik nešetří. Pro lehkomyslné volání dostáváte k dispozici od 80 do 150 minut.

Nejvyšší paušál, ale nejvíce volných minut má Oskar. I v této kategorii vítězí Oskarova volná minuta u tarifu 150 Naplno. S cenou 4,76 za minutu se dostal na cenu normálního volání do všech sítí. I to však vypovídá o tom, že volná minuta není až tak levná.

tarif měsíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Silver 660 100 6,60 0 4,52 6,66 2,26 Eurotel Silver Max 660 100 6,60 0 3,21 5,24 1,19 T-Mobile - T 80 535 80 6,68 20* 4,16 5,35 2 T-Mobile - T 80 HIT 535 80 6,68 20 3,32 4,28 1,19 Oskar - 150 Naplno 714 150 4,76 0 4,76 4,76 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou / Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH / * SMS z portálu t-zones

Smlouva nepřináší jenom klady

Smlouva není jen vstupenka do chráněné oblasti levnějšího volání. Ze smlouvy vám vyplývají i závazky. Minimálně takové, že u operátora zůstanete dva roky a nesmíme zapomenout na to, že měsíční paušál musíte platit pořád. Svobodu a anonymitu předplacené karty bez pravidelných plateb tak vyměníte jen za to, že můžete levněji volat.

Operátoři se snaží spojovat nabídku zvýhodněných telefonů nejen se smlouvami na dobu určitou, ale i s takzvaným minimálním plněním. Abyste mohli dostat telefon za korunu, musíte se zavázat k pravidelné měsíční útratě. Výše minimálního plnění, jak operátoři tento závazek rádi nazývají, pak rozhoduje o tom, kolik bude stát váš zvýhodněný mobil. - více zde...

Přenositelnost už klepe na dveře

Protože se blíží přenositelnost objevují se už i první lákadla pro přechod k jinému operátorovi. Eurotel začal od začátku prosince nabízet uzavření smlouvy těm zákazníkům, kteří by byli ochotni k němu po patnáctém lednu přejít. Přecházející by získali výhody, které platí pro nové zákazníky operátora právě teď v předvánoční nabídce. To znamená volné minuty navíc po dobu trvání dvouleté smlouvy. - více zde...

Promyslete tedy, jestli se vám vyplatí přecházet k jinému operátorovi a nebo jen změnit tarif tak, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.