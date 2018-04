Tarif pro sociálně slabé budou mít všichni tři operátoři

Vláda již v polovině června rozhodla, že stát bude zvláštní cenové programy pro sociálně slabé dotovat částkou 200 korun měsíčně, což představuje až půl miliardy korun ročně ze státního rozpočtu.

Termín vyplácení dávek nabral několikaměsíční zpoždění. Původně se počítalo se startem od 1. července. - více zde

Podle vedoucího projektu eStát Edvarda Kožušníka je rozhodnutí telekomunikačního úřadu nesystémový krok, který neadekvátně narušuje tržní prostředí panující na mobilním trhu a neúměrně zatíží státní rozpočet.

"Považujeme toto rozhodnutí za neopodstatněné, protože konkurenční prostředí stlačilo ceny za mobilní telekomunikační služby na úroveň dostupnou i pro občany v sociálně tíživé situaci," dodal. Nová sociální dávka navíc podle něj učiní sociální systém ještě nepřehlednější. - více zde

V současnosti nemusejí zdravotně postižení například platit měsíční paušál za telefonní linku a mají se slevou zřízení nebo převedení telefonní stanice. Slevy se však týkají jen pevných linek.

Příplatek činí 200 korun měsíčně. Podle zákona, schváleného před volbami, má nárok každý, kdo aspoň šest měsíců v roce pobíral sociální dávky. To znamená, že jednotlivec či rodina musí mít nižší příjmy, než je životní minimum.

To splňují dlouhodobě nezaměstnaní, ale i řada lidí s nízkými platy. Například rodina se dvěma dětmi by měla mít nárok na „mobilovné“, pokud bude její měsíční příjem nižší než 12 tisíc korun. Matka s jedním dítětem by měla na dávku dosáhnout, pokud nevydělá více než sedm tisíc čistého.

Doklady, kterými se lidé budou operátorům prokazovat, budou vydávat pověřené obecní úřady.