- prosím stáhněte si tento soubor a nakopírujte jej do adresáře, v němž máte svůj TarifOptimal for Windows. Jde o tarifní změny u RadioMobilu po 1. září 1999 - nyní můžete porovnávat i nové a staré tarify Paegas 20-300.

Program Tarif Optimal se stal poměrně brzy populárním - nejdříve jeho nedokonalá JavaScriptová varianta, před měsícem neskonale dokonalejší Java applet a nyní novinka - program spustitelný v prostředí Windows 95. Ta doznala aktuálně ke konci roku několika změn a odstranila několik chyb.

O co jde? Tarif Optimal je program určený k vyhledání optimálního tarifního programu u mobilních telefonů GSM. Ve velmi jednoduchém a přehledném formuláři zadáte počty minut, které hodláte do jednotlivých sítí provolat za den nebo během měsíce, zakřížkujete, zda používáte data či fax a pak jen přepnete do srovnávací tabulky. Zde se jasným a srozumitelným grafem znázorní, kolik byste v kterém tarifním programu za měsíc zaplatili.

Java applet samozřejmě není samospasitelný - jsou chvíle, kdy internet není po ruce. Zde pomůže Tarif Optimal for Windows, který jsme vyvinuli ve spolupráci s firmou Porcus. Program o délce 830 KB je volně šiřitelný freeware, který můžete bez jakýchkoliv dalších výhrad použít na libovolném počítači pracujícím pod Windows 95 nebo NT.

Program obsahuje také textový soubor s cenami jednotlivých tarifů - při změně cen hledejte na těchto stránkách aktuální doplňky, součástí programového balíku je i editor tarifního souboru, takže si kdykoliv můžete přidat libovolný tarif. Nově je v porovnání i tarifní politika SPT Telecom.

K čemu je program ideální? Pokud prodáváte mobilní telefony, měli byste jej mít na prodejně, abyste mohli pro vaše zákazníky vybrat ten nejvýhodnější tarif! Není to zajímavá služba? A je zcela zdarma! Pomoci svým zákazníkům můžete i vy!