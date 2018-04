Tarif Optimal for Java

Je nutné, aby váš prohlížeč Javu podporoval. Je možné, že s některými verzemi starších browserů applet nebude fungovat - tady doporucuji update na verze 4.x a vyšší. Přečtěte si návod pod appletem.

Bohužel je u programu problém s minutami zdarma, jelikož se neví, co jste provolali dříve, takže se z vámi zadaných údajů vypočte nejdřív procentuální podíl jednotlivých pásem, časů a sítí na vašem účtu a pak se ve stejném poměru rozpočítají i minuty zdarma pro jednotlivá volání. Například v tarifu Paegas 60 je 60 minut zdarma a pokud provoláte 60 minut do SPT, 20 minut do sítě Paegas a 20 minut do EuroTelu, pak se vám minuty zdarma rozpočtou v poměru 60%:20%:20%. A zbytek provolaných minut se pak promítne do ceny na vašem účtu za mobilní telefon.

Tarify EuroTelu končící na T (StartT, GlobalT a BussinesT) jsou se sazbou Týden - ve skutečnosti vycházejí ještě levněji, telefonujete-li s nimi během víkendu, kdy platí zvýhodnění Víkend.

Tarify Paegasu končící na Non jsou se sazbou Nonstop - ve skutečnosti vycházejí ještě levněji, telefonujete-li s nimi během víkendu a během nočních hodin do sítě SPT Telecom - vše se zahrnout nedá.

Zadávejte postupně počet minut, které provoláte- nejlépe je to dělat podle podrobného výpisu. Ačkoliv někde váš operátor nerozlišuje špička / mimo špičku, my tak činíme, protože u druhého operátora to může být jinak. Pozor na přepínač měsíčně/denně - implicitně je nastaveno denně a znamená to, zda zadávané počty minut protelefonujete za den, nebo za měsíc - částka vám je spočtena v korunách za měsíc. Předpokládáme, že políčka jsou jasná - JTS znamená jednotnou telefonní síť - tedy SPT Telecom. Pokud posíláte SMS zprávy, zadejte je. U tarifů Go a Twist nelze používat datové ani faxové služby, takže se nezapočítávají.

Pokud zadáte patřičné hodnoty, stiskněte jedovatě zelené tlačítko (barvy dolaďujeme - někdy je šedé) Změna režimů výpočet / zadávání. Objeví se grafy a částky,které zaplatíte u jednotlivých tarifů.

Pozor: pokud zadáte nesmyslné hodnoty (záporné částky atd), dostanete nesmyslnou odpověď -jednoduché a prosté. U tarifů Go a Twist nezapomínejte na povinné dobití - program nepočítá s tím, že nevytelefonovaný kredit propadá!

Výhoda appletu: můžeme velmi pružně reagovat na veškeré změny tarifů. Doufáme, že se applet bude líbit.

Verze pro Windows 95/NT je zde ke stažení