TapWave uvádí: Zodiac - PDA (nejen) ke hraní

Firmu TapWave je třeba hned na začátku našeho článku trošku pokárat: založila svoji marketingovou kampaň na klamavém kontrastu mezi vším, co bylo před Zodiacem a po jeho příchodu, Typickým zástupcem této propagandy je třeba obrázek ze stránek TapWave - SpyHunter hraný na existujících technologiích a na Zodiacu:

To, slovy šéfa CIA z filmu Den nezávislosti, není "pane prezidente, zcela přesné", viďte, TapWave? I současné handheldy zvládají skvělé věci a Zodiac není o tři generace dál, nebo stroj přilétnuvší z vesmíru. To všechno ale TapWave odpustíme (trošku toho přehánění moderní reklama ostatně toleruje) a budeme mu věřit především to, že vyrobil herní handheld pro odrostlé teenagery, pro tatínky, kterým je trapné mačkat zběsila tlačítka GameBoye Advanced a cedit přitom zuby nezbytné větičky o obrovité zaneprázdněnosti, tak zvyšující mužské ego v přítomnosti jejich partnerek a příbuzných. Oč jednodušší je dnes zběsile projíždět zatáčky Monzy, skrýt svištění gum do sluchátek a ještě přitom budit dojem upracovaného člověka řešícího zapeklité účetní problémy se svým kapesním počítačem....

Zodiac byl u nás několikrát pobírán a jeho příběh již jistě znáte. Sledovali jsme začátky jeho vývoje, kdy se pod jménem Helix teprve chystal na trh, a poté jsme přinesli i upřesnění jeho parametrů již pod novým úderným jménem ZODIAC.

Takže je stručně jeho parametry: Rozměry 143x79x14mm (tak akorát do ruky), duální Li-Ion baterie s kapacitou 1540 mAh dávají životnost na 16 hodin pařby, což uspokojí jistě i náročné hráče. Displej o rozlišení 480x320 pixelů a joystick dodají hrám jistě správnou autenticitu a o jejich rychlost se postará 200MHz procesor i.MX1 Motorola ARM9 posílený grafickým urychlovačem ATI Imageon W4200 a zvukovým chipem Yamaha. (Vida, čeho se dočkáme na PDA. Vy ještě nemáte 3D grafickou kartu v palmu? Fiiii...)

Zodiacy budou ve dvou variantách lišících se v RAMce; 32MB model stojí 299 USD a Zodiac2 s 128 MB bude o 100 USD dražší.

Zodiac - to není jen kvalitní železo. TapWave nelenili a ve spolupráci se zvučnými firmami Activision, Infogrames, Midway a dalšími připravili pro Zodiac několik herních trháků - je mezi nimi SpyHunter, Doom II, či Tony Hawk. V ceně modelu obdržíte Stuntcart Extreme a Acid Solitaire.

Zodiac ale opravdu nejsou jen hry (stejně tak jako námi nedávno recenzovaný iQie3600 není jen GPS). K těm hrám dostanete plnohodnotný PalmOS handheld s běžným software, PowerOne Graph, WordSmith, MP3 přehrávačem a launcherem.