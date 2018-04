TankZone - ať se kouří od kurzorů ...

, aktualizováno

Víte, který program je třetí nejstahovanější freeware na serveru PocketGear.com? Je to TankZone od Stellametrics. Nečekejte ale špičkovou grafiku a zvuky. Utřete si prsty do kapesníku, zabedněte okna, zamkněte dveře, pevně uchopte kurzorový joystick a... do tanku v tank!