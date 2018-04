Tanec nápadníků Telecomu zrychluje

Nabídky jsou však jen předběžné a nezávazné. Konečná dohoda se státem může být jiná. "Jde o zcela standardní tancování v rámci procesu prodeje jakékoliv firmy," řekl jeden ze zástupců státu v Telecomu.

Pětice solventních nápadníků

Komise pro prodej Telecomu včera vládě doporučila všech pět uchazečů.

Z oboru telekomunikací svůj vážný zájem potvrdil Belgacom, Swisscom a Telefónica. Jde o obdoby Českého Telecomu na místních trzích v Belgii, Švýcarsku a Španělsku.

Z řad finančníků mají zájem konsorcia Blackstone/CVC/Providence a PPF spolu s J&T. "Účast dvou finančních konsorcií ve druhé části privatizace, tedy možnost podat finální nabídku, doporučuje komise podmínit spojením s významným telekomunikačním operátorem," upřesňuje podmínky účasti finančních společností šéf Fondu národního majetku Jan Juchelka.

Tento požadavek tak do hry může vrátit i ty, kdo projevili zájem, když stát loni záměr prodat Telecom oznámil, ale zatím do boje přímo nezasáhli. Jedním z nich může být France Télécom nebo britský Vodafone. Ten se hodí do karet českým finančníkům z PPF. Podle člena představenstva firmy Tomáše Brzobohatého bude konsorcium usilovat o spojení s velkým telekomunikačním investorem.

Největší lákadlo je Eurotel

"Pokud možno hráčem, který se poohlíží po mobilní divizi Eurotel. Nejlepším řešením pro

Nápadníci Telekomu PPF, J&T, InWay

Předběžně nabízená cena - 71,3 mld.

Předběžná cena na akcii - 433 Kč



PPF: největší česká investiční skupina se jměním přesahujícím 160 miliard korun. Patří jí Česká pojišťovna, eBanka, Home Credit. Nedávno prodala podíl ve firmách kolem TV Nova.

J&T: slovenská finanční skupina. Držela podíl například ve Slovnaftu, v česku kontroluje společnosti Vulkán, Jihlavské sklárny Bohemia. Poslední akvizicí byl nákup fotbalového týmu Sparta Praha loni v červnu.

InWay: dceřiná společnost PPF. Působí na telekomunikačním trhu, specializuje se na poskytování datových služeb. Telefónica

Předběžně nabízená cena: 69 mld.

Předběžná cena akcií: 416 Kč



Telefónica: jeden z dominantních telekomunikačních operátorů ve španělsky a portugalsky mluvících zemích. Má zhruba 100 milionů zákazníků pevných i mobilních linek po celém světě. Největšími vlastníky jsou banky J.P. Morgan a Banco Biibao Vlzcaya Argentaria. Belgacom

Předběžně nabízená cena: 68,3 mld.

Předběžná cena akcií: 415 Kč



Belgacom: bývalý belgický monopol, obsluhuje 5,2 milionu pevných a 4,2 milionu mobilních linek, v zahraničí zatím nepůsobí. Tržby v přepočtu 163,5 milionu Kč, zisk 67,5 milionu Kč. Nadpoloviční podíl Belgacomu (51,6 procenta) ovládá belgický stát. Swisscom

Předběžně nabízená cena: 60,9 mld.

Předběžná cena akcií: 370 Kč



Swisscom: švýcarský telekomunikační operátor, jeho 63 procent akcií vlastní stát, je dominantní na domácím trhu. Má zhruba čtyři miliony mobilních i pevných zákazníků. V Českém telecomu působil již v konsorclu TelSource s nizozemskou KPN, ale svůj podíl v roce 2003 prodal na akciovém trhu. Blackstone, CVC, Providence

67,5 mld.

410 Kč

Blackstone Group: americká investiční firma, pomáhala s restrukturalizací Enronu nebo Xeroxu

CVC Capital Partner: investiční společnost působící především v Evropě a jihovýchodní Asii

Providence Equity: společnost, která spravuje portfolio 80 firem z 20 zemí v celkové hodnotě 9 mld. dolarů.

akcionáře Českého Telecomu by bylo rozdělení skupiny," prohlásil pro agenturu Reuters Brzobohatý. Překvapením pro obchodníky byla nízká cena, jakou předběžně nabízí Swisscom.

Ten už v Telecomu jednou jako majitel části akcií byl a právě jeho zájem loni vrátil znovu do hry prodej státní firmy strategickému investorovi. "Předpokládali jsme, že nabídky nepůjdou pod cenu akcií na burze, tedy čtyři sta korun," říká Tibor Bokor z Wood & Co. Swisscom nabídl o třicet korun méně. "Možná si je hodně jistý svou pozicí."

Cena záleží na podmínkách

Členové meziresortní komise však upozorňují na to, že cena může být jiná při přihlédnutí k dalším podmínkám koupě. "Swisscom jako jediný slibuje, že kupní cena neovlivní náklady Telecomu a jeho budoucí zisky," říká jeden z členů komise.

Tím by podle něho nabídka Swisscomu vyrostla o 65 korun na akcii a byla by nejvyšší. "Swisscom má stejnou strukturu jako Telecom a byla by to jeho jediná zahraniční investice. Ta by potom byla daleko sledovanější než u firem, které mají zahraničních majetkových účastí spoustu," míní Bokor. Právě způsob financování podle něho může být důležitý při dalším rozhodování.

Zítra se vláda rozhodne jak dál

Vláda bude mít seznam zájemců na stole už tuto středu. Na základě nabídek by se měl kabinet rozhodnout, jestli bude pokračovat ve výběrovém řízení, nebo dá přednost prodeji akcií na burze. Akcie Telecomu včera výrazně oslabily. Klesly téměř o čtyři procenta na hranici 400 korun. Při takové ceně by byla hodnota státního podílu asi 66 miliard korun.

Na závaznou a definitivní nabídku ceny mají zájemci čas do konce března. Pak bude teprve jasné, kolik stát na prodeji Telecomu vydělá.

Co bude s miliardami

Vláda ještě neví, co udělá s penězi z prodeje, ale letos už s nimi v rozpočtu nepočítá. "O jejich použití ještě není rozhodnuto," říká náměstek ministra financí Eduard Janota.

Ať už bude novým majitelem Telecomu kdokoliv, v případě strategického partnera odborníci žádné kotrmelce nepředpokládají.

Nabídka služeb je srovnatelná se zahraničím, stejně tak používané technologie. Velkou výhodou by mohl být společný nákup zařízení. Lepší ceny pro Telecom by se mohly projevit i v nižší ceně služeb pro zákazníky Telecomu.