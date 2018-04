Taktizujte v námořních bitvách, dobývejte hrady nebo si zahrajte domino (Hry do kapsy 163)

Novinky a aktualizace

Medieval Heroes II

Strategické myšlení, dobývání, diplomacie. To jsou hlavní atributy pro majitele PocketPC nové a pro palmisty již pár měsíců známé brilantní tahové strategie Medieval Heroes II od firmy Arcona Magic .

Cílem hry je dobýt všechny nepřátelské provincie. Boje na tahy probíhají vždy, pokud vstoupíte na nepřátelské území na mapě a fungují na podobném principu jako u Heroes of Might and Magic. Hry se může zúčastnit až šest hráčů a zahrát si můžete i v Hotseat multilplayeru.

Medieval Heroes II pořídíte do konce září za cenu $14.95. Od tohoto data bude hra stát $17.95.

MotoGear

Nová hra MotoGear od firmy MobiRate nesmí chybět všem fanouškům gamesky Elastomania.

Herní úspěch spočívá v přesné znalosti terénu a řidičských schopnostech. Je třeba udržovat správnou rychlost a dobře balancovat, abyste se "nevysekali" hned na začátku cesty.

V MotoGear si zajezdíte v základních 100 úrovních a další si můžete do svého PocketPC nahrát. Podporovány jsou dokonce i mapy ze hry Elastomania.

MotoGear stojí $19.95 a demoverzi stáhnete ZDE .

Geo Rally EX

Jste-li šťastným vlastníkem herního PocketPC Dell Axim X50v s OpenGL podporou, potom si můžete za poplatek $14.99 zahrát revoluční závody Geo Rally EX, jednu z prvních her využívající síly tohoto přístroje.

Motorem hry je excelentní 3D grafika v plném VGA rozlišení. Dále Geo Rally EX nabízí přes 15 detailně propracovaných závodních okruhů a množství aut, jež je třeba odemknout v průběhu hry.

Výrobcem je firma IonFx a namísto demoverze se musíte spokojit se skvělou videoukázkou .

Naval Conflicts : Usa vs. Japan

Firma Pd3a vypustila očekávanou námořní strategii Naval Conflicts: Usa vs. Japan.

Ve hře si zaválčíte na mnoha známých lokacích z 2. světové války. Například se zúčastníte útoku na Pearl Harbor, námořní bitvy v Korálovém moři či Malayi, aj. Potěší i volba strany, za kterou chcete hrát (USA nebo Japonsko).

Hra stojí $19.95 a spustíte ji na PocketPC 2002/2003. Chystá se i verze pro PalmOS 5, desktopové PC a VGA PocketPC. Demoverzi stáhnete ZDE .



LSL Dominoes

Po dlouhé době se na PDA objevilo klasické domino.

LSL Dominoes od firmy Lakshmi Solutions nabízí dvě velikosti hrací plochy a hru proti třem hráčům řízených palmem či Hotseat multiplayer hru pro 2-4 hráče.

Hra je za poplatek $7.95 a demoverze není bohužel ke stažení.

Advanced Video Poker

V tomto karetním balíku od firmy AFKSoft naleznete osm populárních video pokerů: Jacks or Better, Deuces Wild, Double Bonus, Jokers Wild, Lousiana Double, Aces & Eights, All American a Flush Attack!

Hra nabízí přehledné grafické zpracování v rozlišení 320x320 i 160x160, zvukovou podporu, barevná témata a detailní statistiky jednotlivých profilů hráčů.

Advanced Video Poker koupíte za 14.95 USD.

Caribbean Poker

Další hazardní karetní hra - karibský poker od firmy Deluxeware - je tentokrát inspirována pravidly z kasín daleké americké Nevady.

K výběru je jeden ze dvou režimů - vybudování vlastní kariéry nebo rychlá hra. Nechybí skvělá grafika karet + prostředí všech tří kasín a OS5 zvukové efekty.

Hru spustíte na palmech od verze 3.5 a stojí $14.95.



Speedo

Úkolem hry Speedo od firmy TrueTech je se svoji vesmírnou lodí proletět všemi bedničkami, které se v dané úrovni nacházejí.

Během letu se musíte vyhýbat střelám z nebezpečných kanónů. Po projití každých třech kol získáváte život.

Hra stojí $5.99 a spustíte ji na mobilních telefonech se systémem Symbian S60. Demoverze bohužel není k dispozici.

