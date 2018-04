Takový normální dotykáč s Androidem. Test Sony Ericsson Xperia X8

Sony Ericsson Xperia X8 je prozatím posledním přírůstkem do rodiny chytrých Sony Ericssonů s operačním systémem Android. Stejně jako předchozí modely si musí i Xperia X8 vystačit se starší verzí Androidu 1.6. To je v dnešní době asi jeho největší nevýhoda, kterou by snad měl brzy napravit update na verzi 2.1.

Katalog mobilů: Rodina Xperií s operačním systémem Android. X8, X10 mini, X10 mini pro a velká X10.

Dotykový mobil střední třídy s výborným poměrem cena/výkon.

Jak napovídá číselné označení, Xperia X8 je o něco hůře vybavená než ostatní stájové sestry. V mnoha ohledech ale může být pro řadu uživatelů daleko lepší volbou. Na rozdíl od modelů řady X10 má X8 velikost "tak akorát". Při běžných kapesních rozměrech nabídne již slušnou úhlopříčku displeje, a přitom ústupků ve výbavě oproti X10 mini není mnoho. Uživatelé vlastně budou muset oželet jen kvalitní fotoaparát. Tento nedostatek ale X8 bohatě vynahradí atraktivní cenou. Oproti X10 mini je o 1 500 korun levnější a sehnat se dá již za zhruba 4 500 korun. Ve třídě dostupných dotykových modelů je X8 sázkou na jistotu.

Vzhled a konstrukce – zcela jasná Xperia

Po vzhledové stránce nenechá X8 rozhodně nikoho na pochybách. Telefon na první pohled patří do stáje Xperia Sony Ericssonu. V podstatě se dá říci, že X8 je trochu protaženou X10 mini. To ostatně dokazují rozměry 99 x 54 x 15 mm. X8 tedy trochu přibrala i do šířky, naopak o milimetr zhubla na tloušťku. Pochopitelně ani hmotnost nezůstala na kolibřích hodnotách. Ale 104 gramy, to opravdu není mnoho.

Proporce jsou tedy možná o něco vyváženější než u X10. K dobrému pocitu přispívá i bílá barva, která působí v dnešní záplavě černých a šedých dotykových kousků velmi svěžím dojmem. Výrobce zatím nabízí pouze tuto barevnou variantu s možností vyměnit bílý zadní kryt. Dostupnost ale závisí na distributorech a operátorech. V Česku tak zatím seženeme jen čistě bílou variantu a variantu se světle modrým zadním krytem. I ten je ale vlastně z velké části bílý a do modré barvy přechází postupně. Upřímně řečeno, moc se nám tato varianta nezamlouvá, kryty s barevným přechodem působí na bílém telefonu trochu cizím dojmem. Jsme zvědavi, zda výrobce připraví i jiné barevné varianty, kde by kromě zadního krytu změnil barvu i celý zbytek telefonu.

Vraťme se ještě zpět ke vzhledu. Ovládací prvky jsou opět na obvyklých místech. Na pravém boku tlačítka pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu, pod displejem trojice ovládacích tlačítek. Na vrchní straně telefonu je vypínací tlačítko a vedle něj na jedné straně konektor na 3,5mm jack s rozšířením pro příslušenství od Sony Ericssonu, na druhé straně pod krytkou najdeme microUSB konektor.

Na rozdíl od X10 mini má model X8 výměnnou baterii, takže pod krytem na nás nečeká jen slot na paměťovou kartu a SIM, ale právě i akumulátor. Co se kvality zpracování týče, nemáme zásadní výhrady. Plasty jsou sice relativně obyčejné, ale kvalitní. Telefon je velmi dobře sestaven, ale otázkou zůstává trvanlivost zadního krytu. V budoucnosti může začít povrzávat.

Displej a ovládání – třípalcový displej

Velkým rozdílem X8 oproti X10 mini je displej. Dostal úhlopříčku rovné tři palce a pro Android "původní" rozlišení 320 x 480 pixelů. Zobrazení na displeji je příjemně jemné. I přes větší úhlopříčku a rozlišení zůstalo zachováno uživatelské prostředí UX Platform známé z modelů mini, takže v rozích displeje opět najdete čtyři zkratky. Na dané úhlopříčce to považujeme za lepší řešení, než kdyby Sony Ericsson použil "volnou" plochu jako u velké Xperie. Na druhou stranu je displej dostatečně veliký, aby se na něj vešlo i více widgetů nebo zkratek najednou. Jenže to prostředí X8 neumožňuje, od modelů mini přebírá filosofii jednoho widgetu na jedné obrazovce. Těch může mít uživatel vedle sebe kolik se mu zachce.

Ovládání je opravdu do puntíku shodné s X10 mini. V menu se listuje mezi obrazovkami do stran, podobně jako třeba u iPhonu. Položky si lze uspořádat dle libosti a kteroukoli ikonu z menu lze použít jako zkratku do rohu displeje. Vzhledem k většímu displeji se na obrazovku vejde dvanáct ikon, tedy o tři více než u malého modelu. To usnadní listování.

Prostředí telefonu je vcelku rychlé a displej na ovládací pokyny reaguje přesně. Update na verzi 2.1 by ale měl přeci jenom v této oblasti přinést zlepšení. Vzhledem k většímu rozlišení displeje a stejném hardwaru (Qualcomm MSM 7227 600 MHz a 168 MB RAM) by se dalo očekávat, že telefon bude mít oproti X10 mini trochu větší problém s vykreslováním a může se zadrhávat. Nic takového se ale naštěstí nekoná. Je to důkaz, že hardware je opravdu více než dostačující.

Podobně jako ostatní Xperie přístroj nepodporuje multi-touch, takže při zoomování třeba v prohlížeči si musí uživatel vystačit s tlačítky na displeji. Jindy ale stačí podržet prst chvíli na displeji a pak s ním posouvat vpřed a vzad. Tohle funguje třeba ve fotogalerii.

Co se nároků na uživatele týče, je na tom X8 prakticky stejně jako všechny ostatní Android telefony. Bez účtu u Google jej nemá smysl používat. Bez datového tarifu také ne. O přítomnosti UX Platform, která je grafickou nadstavbou Sony Ericssonu, jsme již mluvili. Nechybí mu aplikace Timescape, která zajišťuje uživateli přehled o aktuálních událostech.

Zůstalo i trochu podivné odemykání telefonu. Telefon se odemkne po dvojím stisknutím tlačítka menu vlevo pod displejem, funguje to ale i tak, že jako první stačí stisk kterékoli jiné klávesy pod displejem nebo vypínacího tlačítka. Hrozí tak nechtěné odemknutí telefonu v kapse.

Baterie – slušné vylepšení

Sony Ericsson Xperia X8 dostala baterii s kapacitou 1 200 mAh, což je oproti modelům X10 mini výrazný nárůst. Větší displej s větším rozlišením má sice asi o něco větší spotřebu, ale celkově se vyšší kapacita baterie projevila velmi pozitivně. Zatímco malé Xperie mají problém vydržet nabité sotva den, X8 to potíže rozhodně nedělá a při umírněném stylu používání se celkem snadno dostane na dva dny.

Telefonování a zprávy – relativně malá QWERTY

S platformou UX se od malých modelů k nové X8 táhne i nevýhoda v podobě hůře přístupných kontaktů pro telefonování. Opět platí, že telefonní aplikace neumí vyhledávat v seznamu. Musí se klepnout do vyhledávacího pole nebo seznamem pouze listovat. Tato nepříjemnost se dá ale snadno napravit pomocí aplikací třetích stran (doporučujeme Gesture Search) nebo také tím, že k vyhledávání bude uživatel používat vyhledávací políčko Google v podobě Widgetu. Ten je ale pak nutné nastavit na první stranu.

Pro psaní textu dostala Xperia X8 virtuální QWERTY klávesnici. Na displeji o něco větším než u X10 mini se již na této klávesnici dá psát vcelku slušně, ale lepší je telefon otočit naležato a psát na šířku. V takovém případě je klávesnice opravdu velmi komfortní, vzdálenost i velikost jednotlivých tlačítek je ideální. K pohodlí přispívá vibrační odezva. Možná je ale škoda, že X8 přišla o velmi šikovnou virtuální "numerickou" klávesnici, kterou mají modely mini. Rádi bychom tuto volbu viděli v nastavení telefonu.

O pracovní e-maily synchronizované s Exchange serverem se opět stará aplikace RoadSync. Ta doznala v případě X8 několika drobných změn, všechny její komponenty jsou dostupné pod hlavní ikonou aplikace. Teprve z jejího menu se může uživatel přepnout k e-mailům, kalendáři, úkolům nebo kontaktům. Ikony jednotlivých položek tedy již nezabírají místo v menu. Na druhou stranu se aplikace stále nenaučila pracovat s podsložkami v poště.

Organizace a data – opět stejná písnička

V oblasti organizace a dat X8 kopíruje menší modely zcela přesně. Je tu podpora HSDPA, wi-fi, Bluetooth 2.1 a nechybí ani GPS. Omezením Androidu 1.6 je fakt, že přes Bluetooth nejde odesílat soubory, existuje ale náprava v podobě freewarové aplikace Bluetooth File Transfer. Telefon nelze standardně použít ani jako modem pro počítač nebo jako wi-fi hot-spot. I tyto nedostatky lze řešit pomocí softwaru, nápravu snad ale přinese update na novou verzi systému.

Prohlížeč je na větším displeji daleko lépe použitelný, o absenci multi-touch jsme již hovořili. Opět musíme pochválit propracované budíky, nechybí kalendář, poznámky, stopky, minutka, kalkulačka ani zálohovací software Backup and Restore.

Co se navigace týče, opět nemohou chybět tradiční Google Mapy, na našem území v nich bohužel stále funguje jen itinerářová navigace, nikoli klasická turn-by-turn. Sony Ericsson nabízí zkušební verzi navigačního softwaru Wisepilot.

Zábava – ostrouhal fotoaparát

Stejně jako u ostatních Xperií se X8 snaží nabídnout velmi kvalitní multimediální mix. Je tu pohodový a snadno ovladatelný hudební přehrávač nebo FM rádio. Nechybí YouTube aplikace, pro identifikaci skladeb je tu TrackID. Kromě klasického Android Marketu může uživatel nakupovat aplikace a obsah i v PlayNow obchodu Sony Ericssonu. Opět chybí rozumný přehrávač videí, ten lze ale doinstalovat. Telefon nabízí facebookovou aplikaci, třeba klienta pro Twitter je opět třeba doinstalovat.

Xperia X8 nabízí i velmi zajímavý herní mix. Jsou tu hry California Gold Rush a Rollercoaster Revolution (obě jen jako demoverze), Crazy Penguin Catapult, hravé "malování" Creatouch nebo stavění nekonečné věže TowerBloxx (plné verze her). Herní výbava je tak ještě bohatší než u mini modelů.

Možná se tím snaží Sony Ericsson vykompenzovat ořezaný fotoaparát. Ten totiž tentokrát dostal rozlišení jen tři megapixely, přišel o automatické ostření a chybí i přisvětlovací dioda. Zůstává jednoduché ovládání prakticky bez možností jakéhokoli nastavení.

Zatímco fotoaparát u modelů X10 mini jsme velmi chválili, tady se od nás Sony Ericsson pochvaly nedočká. Fotoaparát je u X8 tak spíše do počtu, aby se neřeklo. Pokud hledáte kvalitní fotomobil, X8 se určitě vyhněte.

Shrnutí – skvělá střední cesta

Sony Ericsson Xperia X8 je velmi dobrý dotykový telefon střední třídy bez výraznějších nedostatků. Jeho konkurencí jsou levné Android telefony jako třeba LG GT540 Optimus nebo HTC Wildfire. Může být alternativou i k levnějším dotykáčům jako je Vodafone 845, Huawei U8100. Oproti nim nabízí podstatně lepší výbavu a kvalitnější hardware, příplatek je přitom jen zhruba tisícikoruna.

Nejvýraznější nevýhodou je asi fotoaparát, který neoplývá přílišnou kvalitou, a také postarší verze Androidu. Druhý nedostatek by ale snad měl vyřešit update. Jinak ale za danou cenu nabízí telefon opravdu velmi dobrou výbavu a výborný hardware. Xperia X8 je ideální volbou pro ty uživatele, kteří nechtějí dotykový mobil s obřím displejem, který se téměř nevejde do kapsy. A také pro ty, komu jsou modely mini příliš miniaturní.