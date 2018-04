Takový mobil jste ještě neviděli. Dotykový kočičí přístroj

Čínské mobily, to nejsou pouze kopie a napodobeniny výrobků známých světových značek. Některým výtvorům čínských výrobců rozhodně nelze upřít originalitu. To je i případ nového mobilu Hello Kitty C90, který využívá popularity známé japonské kreslené kočičky. I když je jasné, že si Číňané s licenčními poplatky za využití světoznámého loga a značky hlavu nelámali.

Mobily s grafikou Hello Kitty nabídly v minulosti i velké značky jako byl BenQ-Siemens. Svůj Hello Kitty mobil nabízí i Samsung. Vždy se však jednalo pouze o speciální edice běžných mobilů. Čínský výrobce připravil speciální Hello Kitty mobil s originální konstrukcí, který nemá vzor v žádném jiném přístroji.

Hello Kitty C90 je mobil ve tvaru kočičí hlavy navržené podle japonského originálu. Toto nezvyklé řešení si vyžádalo netradiční konstrukci. Jestliže z jedné strany (té zadní) vypadá mobil jako kočičí hlava, z druhé strany je k dispozici dotykový displej. Klasickou klávesnici kočičí mobil nemá, jelikož by se na telefon nevešla.

Dotykový displej, který zvládá rozpoznávání rukou psaného písma, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej má úhlopříčku dva palce. Pod displejem je rozmístěno několik tlačítek, která by měla obstarat obsluhu základních funkcí telefonu.

Klávesy jsou stylově vyvedeny ve tvaru malých kvítků. Po obou stranách displeje najdeme tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru. V horní části nad displejem jsou umístěny dva reproduktory. Na boku ještě nalezneme regulátor hlasitosti.

Ve výbavě růžového telefonu najdeme hudební přehrávač, který dokáže hrát i na pozadí, FM rádio, video přehrávač a dvě hry. Nechybí ani fotoaparát s čočkou umístěnou naprosto stylově v mašli. Jeho rozlišení ale není známo. Paměť telefonu je možné zvětšit až o 2 GB pomocí paměťových karet formátu microSD.

Připojit 115 gramů vážící mobil k počítači lze přes bluetooth nebo pomocí USB datového kabelu. Růžový kočičí mobil s rozměry 70 x 65 x 17 milimetrů pracuje ve dvou pásmech GSM (900/1 800 MHz). Telefonní seznam pojme 100 kontaktů, paměť pro textovky dokáže pojmout 50 SMS zpráv. Nechybí podpora MMS zpráv.

S telefonem se dodává stylová kabelka s logem Hello Kitty, ve které najdeme ještě menší pouzdro se stejnou grafikou. Součástí balení jsou i sluchátka, opět s kočičím logem. Originální mobil Hello Kitty C90 stojí 142 dolarů (v přepočtu 2 730 korun) a zakoupit si jej můžete zde. Vedle čínštiny by měl podporovat i angličtinu.