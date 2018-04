Takové telefony si pod stromeček nekoupíme

Ideální redakční vánoční nadílku jsme vám nastínili v předchozím článku (více zde), nyní je na čase vzít to z druhého konce.

I když mobil kupujete z ryze praktického důvodu, je spousta věcí, na které je zkrátka potřeba dát pozor.

Ve většině případů jsou to drobnosti nebo více či méně subjektivní záležitosti. Někdo potřebuje k životu NFC, někdo zase ani neví, že ho v mobilu roky má. Někdo pravidelně upouští mobil na zem a bez pořádně tuhé konstrukce by se o něj hodně bál, jiní zacházejí s mobilem s chirurgickou opatrností a nikdy ho ani drobně nepoškrábou. Pro někoho je přední kamera na selfie denním chlebem, jiné vůbec nezajímá. A tak dále.

Jsou však vlastnosti, které prostě mobil z našeho pohledu musí mít. Telefon, který to nesplňuje, bychom si nikdy nekoupili.

Nekoupili bychom si mobil bez LTE

Zkraje musíme upozornit, že pokud telefonem výhradně voláte a posíláte textové zprávy, LTE jako takové vás příliš zajímat nemusí. Ovšem v tom případě je dost velká pravděpodobnost, že se pohybujete v cenové kategorii, ve které si stále telefony mohou o LTE nechat jen zdát. A hlavně by jej asi neměly jak použít.

Pro všechny ostatní, kteří hodlají používat internet kdekoliv mimo domácí či veřejnou wi-fi, věřte, LTE se opravdu bude hodit. Už jen z důvodu, že sítě 3G už dále operátoři nerozšiřují a zaměřují se právě na stavbu nových LTE vysílačů. Ve městech sice najdete slušné 3G pokrytí, avšak mimo ně se váš mobil mění pomalu v maličký tablet na domácí použití, s 3G internetem je to zkrátka hodně špatné. Zbývá EDGE či GPRS, jenže to jsou technologie, které do roku 2015 nepatří.

LTE je navíc stále opomíjeno u celé řady hůře vybavených modelů a také u některých čínských značek. A pozor, nenechte se zmást. Že si kdejaký výrobce napíše, že jeho model LTE umí, ještě nic neznamená, pro použití v ČR jsou naprosto nezbytné frekvence 800 MHz a v případě Vodafone ještě 900 MHz. Že mobil umí LTE jen na 1 800 MHz a výše (frekvence v ČR používané jen ve velkých městech a navíc zatím jen velmi občasně), vám moc nepomůže.

Nekoupili bychom mobil s Androidem ve verzi nižší než 4.4

Je potřeba myslet na budoucnost a ruku na srdce, KitKat jako takový je už dva roky starým systémem.

V pořádku je podle nás pouze verze 4.4, a to ještě s příslibem aktualizace 5.0 v dohledné době. Pokud by tomu tak nebylo či byste si dokonce pořídili telefon se starší verzí systému než právě 4.4, může se brzy stát, že si nenainstalujete nejnovější verze vašich oblíbených aplikací, systém bude čím dál méně bezpečnější a také náchylnější k chybám.

Naopak v případě iOS se ničeho příliš bát nemusíte, tedy pokud nenakupujete roky staré iPhony po bazarech. Apple si svůj systém hlídá a všechny poslední modely pravidelně vybavuje nejnovějším softwarem. Naopak v případě mobilních Windows si dejte pozor, aby Microsoft přislíbil aktualizaci na Windows 10.

Nekoupili bychom telefon s méně než 16GB úložištěm a bez paměťových karet

Ačkoliv jsme v úvodu řekli, že nechceme ukazovat prstem, za tento krok by si zasloužil konkrétně Apple pořádně přes prsty. U svého posledního modelu sice představil zajímavou možnost natáčet video ve 4K rozlišení, jenže zároveň stále prodává 16GB modely bez rozšiřitelné paměti. Kolik si takového videa na 16 GB místa natočíte? Půl hodiny, a to navíc za předpokladu, že máte jinak mobil úplně prázdný.

Není to však zdaleka problém jen Applu. Spousta dalších telefonů, ať už z čistě designového hlediska (na paměťovou kartu zkrátka nezbylo místo, či je slot hybridní pro druhou SIM), nebo za účelem snížení ceny telefonu zkrátka nabídne pouze 8 či 16 GB a šmitec. Do většiny z nich samozřejmě nebudete nahrávat 4K video jako v případě iPhonu, ale věřte, že se časem (a nebude to trvat dlouho) paměť zkrátka zaplní.

Navíc musíte brát v potaz i to, že výrobce sice napíše, že v telefonu je například 16 GB volného místa, jenže realita je úplně jinde. V závislosti na grafické nadstavbě, předinstalovaných aplikacích a dalším „balastu“ se může taková kapacita smrsknout třeba i na pouhých 10 GB. A to už písničkami, obrázky a videi zaplníte hodně rychle. Naopak zhruba 25 GB (bráno podle volného místa v čistém Androidu 6.0 u modelu Nexus 5X) z povětšinou inzerovaných 32 GB už je kapacita, se kterou se dá pracovat.

Nekoupili bychom si mizerný displej

Ano, honba za co nejvíce pixely na palec nám přijde nesmyslná stejně jako komukoliv jinému. Má to sice svoje výhody, ale 800 pixelů na palec jako v případě nové Xperie Z5 Premium je zkrátka jen soutěžení výrobců v disciplíně „kdo bude mít vyšší číslo“.

Nicméně dá se narazit také na opačný problém a v tomto případě už tolik shovívaví být nemůžeme. Nízká jemnost displejů se dnes týká převážně levných modelů a také některých tabletů, které jsou schopné nabízet hodnoty od 100 do 150 pixelů na palec. Jistě, třeba nevyžadujete od svého mobilu nějaké vizuální orgie, ale věřte, že na displeje s jemností pod 150 pixelů na palec se dívá opravdu nehezky.

Dle našeho úsudku by se dnes měly naprosto standardně na displejích od 4,7 do 5,5palcové úhlopříčky nabízet rozlišení alespoň HD, tedy 720 x 1 280 pixelů. Teprve pod 4,5 palce si dokážeme představit rozlišení nižší, a to navíc jen u těch opravdu levných modelů. To už se však bavíme spíše o „nouzovkách“.

Nekoupili bychom si luxusní mobil

Mobilní telefony jsou jedna z mála komodit, která je naprosto stejná, ať vyděláváte měsíčně 20 tisíc, nebo 20 milionů. Do práce jedete tramvají, zatímco milionář limuzínou, k večeři máte chleba se salámem, zatímco milionář degustační menu. Ale v kapse můžete mít navlas stejný iPhone nebo samsung. Luxusní mobily typu Vertu Constellation nebo Tag Heuer měly přinést způsob, jak horním deseti tisícům ukázat svůj status i v oblasti mobilní komunikace. Místo toho jsou to šperky, které každým měsícem ztrácejí hodnotu.

Rychlost vývoje je nadále neúprosná. Ať už je váš telefon z plastu nebo ze zlata s diamanty, za dva roky po koupi se bude zadýchávat při aktualizaci na nový operační systém. Jenže zatímco plastový telefon za sedm tisíc bez problémů odložíte, šperk za statisíce vám bude připomínat, jak krátkozrakou koupi jste učinili. Milionář, který se nechal na luxusní šperkomobil zlákat, bude mít v kapse svého značkového saka paradoxně pomalejší telefon než průměrně technicky gramotný teenager.

Pokud nutně potřebujete světu ukázat, že máte peníze na rozhazování, kupte si luxusní telefon. Ale nezapomeňte si koupit i druhý, padesátkrát levnější, ale zato vždy dostatečně rychlý a výkonný.