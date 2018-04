Taková obyčejná (a levná) Nokia - recenze Nokie 2310

Nokia vypustila do low-endových vod nejlevnějších mobilů s barevným displejem další přírůstek. Vedle populárních modelů 3120, 2600, 2652 nebo 1600 se nyní mohou zájemci rozhodnout i pro nový model 2310. Posuďte sami, jestli se novinka od Nokie povedla.

Dříve patřily nejlevnější mobily mezi nejžádanější zboží. Dnes je situace odlišná a hlavní zájem zákazníků se přesunul o jednu až dvě kategorie výš k levnějším multimediálním modelům. Přesto stále na trhu najdeme množství levných mobilů s cenou okolo 2 000 Kč. Hodí se jako rezervní mobil pro druhou SIM kartu, potěší školáka a nebo se může hodit i pro starší zákazníky, kteří potřebují jen nejzákladnější funkce.



Nokie nejnižší třídy s barevným displejem: 2310, 2600, 3120, 1600 a 2652

Nenápadná popelka

Nokia 2310 se dodává v několika barevných variantách. My jsme měli možnost otestovat bílou variantu, tedy přesněji bílo-šedo-černou verzi. Moc nás nezaujala, tato barevná kombinace rozhodně není příliš atraktivní. V případě zájmu se však můžete poohlédnout po zajímavějších barevných variantách - modré a oranžové. Z našeho pohledu není telefon vyložený krasavec, tak trochu nám připomíná některé asijské mobily.

Zadní strana je lemována šedým pruhem, který dále pokračuje přes boky telefonu až k napájecímu, datovému a sluchátkovému konektoru. Vzhledem k tomu, že na telefonu nejsou žádná boční tlačítka, působí uhlazeným a zároveň sportovním dojmem. Nicméně při pohledu zepředu není jisté, jestli návrháři nezakomponovali do jednoho telefonu dvě své představy - displej je totiž orámován černým lesklým plastem, který pokračuje přes zaoblenou hranu až do míst, kde se setkává s chromovanou mřížkou, která zakrývá reproduktor.

Numerická část klávesnice je vyrobena z matného šedého plastu a celá je usazena do bloku se zaoblenými rohy. Bílé podsvícení není sice zcela rovnoměrné, ale díky vysokému kontrastu zaručuje spolehlivé rozpoznání kláves za jakýchkoli světelných podmínek. Horní řada číselné klávesnice je mírně vyzdvižena a pokračuje ke klávesám funkčním a čtyřstrannému kříži. Bohužel, právě z důvodu zaoblení kláves a rozdílné výšky funkční a numerické plochy, mohou horní klávesy špatně reagovat při stisku bříškem prstu.

Použité plasty jsou dostatečně pevné a telefon ani při silnějším stisknutí nevydává nepříjemné skřípavé zvuky. Spíše naopak je poměrně obtížné odstranit jeho zadní kryt. Trochu luxusu přináší chromované navigační tlačítko a mřížka reproduktoru na horní hraně přístroje. Dodejme, že rozměry telefonu jsou 104 × 45 × 17 mm a hmotnost má hodnotu rovných 80 gramů.

Baterie - je to držák

Nokia 2310 má akumulátor typu Li-ion o kapacitě 900 mAh. Podle výrobce s ním telefon na příjmu vydrží až 17 dnů, případně až pět hodin nepřetržitého hovoru. Jak je obvyklé, jsou tyto údaje mírně nadnesené, ale i námi naměřená výdrž na příjmu po dobu sedmi dnů si zaslouží pochvalu.

Displej a menu

Jakožto zástupce nejlevnějších a nejobyčejnějších telefonů značky Nokia, je model 2310 vybaven pasivním displejem s rozlišením 96 x 68 bodů. Displej dokáže zobrazit 65 tisíc barev, ale to je v tomto případě možná až zbytečně moc. Kontrast displeje není příliš dobrý a při vyšším jasu působí přesvíceně a stává se nečitelným. Naopak musíme pochválit poměrně velký a tučný font.

Po stisknutí levé kontextové klávesy se na displeji objeví něco mezi ikonovým a textovým menu. Na displeji je vidět jedna položka v podobě ikony a popisku a v bočním zaobleném rámečku jsou pak vidět dvě ikony následujících položek menu. Není to rozhodně nejpřehlednější řešení, ale s ohledem na velikost displeje a při snaze o zachování co největšího fontu asi nic lepšího vymyslet nešlo.

Zejména starší uživatele potěší, že i přes vodorovné uspořádání menu je možné procházet jej nejen pomocí stisků ve směru rolování, ale i nahoru a dolů. Samotný směrový kříž v pohotovostním stavu nabízí vstup do kalendáře, telefonního seznamu, výpisu volání a možnosti napsání nové zprávy. Tyto výrobcem nastavené volby nelze měnit, uživatelsky přizpůsobivá je pouze funkce pravé kontextové klávesy.

Ikony hlavního menu se podobají těm používaným u telefonů Series 60 (například Nokia N70). Vadilo nám však, že nejsou natolik kontrastní a výrazné jako ikony v podnabídkách, které jsou obtaženy černou linkou.

Komunikace - jen hlas a text

To základní Nokia 2310 umí, nic víc od ní nečekejte. Musíme pochválit jak běžnou tak hlasitou reprodukci. V obou případech jsme se dočkali nezkresleného zvuku s dostatečnou hlasitostí.

Adresář telefonu dokáže pojmout 200 kontaktů, přičemž ke každému lze přiřadit až tři různá čísla a jednoduchý obrázek. Velice užitečná může být v některých případech možnost filtrování hovorů. Telefonu nechybí ani nabídka časovaných vyzváněcích profilů, ke kterým lze přistupovat delším stiskem klávesy červeného sluchátka, která také slouží jako tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu. Vyzvánění zajišťují čtyřiadvacetihlasé melodie v pěti úrovních hlasitosti, které jsou nepřeslechnutelné i v hlučnějším prostředí.

Druhou a poslední možností komunikace se světem, nabízenou modelem 2310, jsou textové zprávy. Jejich psaní ulehčuje slovník T9, který podle nastavení odesílá zprávy s diakritickými znaménky či bez nich. Na displej se při standardním nastavení vejdou tři řádky textu, při zvětšeném písmu pouze dva, přičemž v horním stavovém řádku je indikována forma psaní (velká či malá písmena a prediktivní psaní) a počet již napsaných znaků. K dispozici jsou doručenky, filtr zpráv, podpora EMS a třeba SMS chat. Do paměti telefonu se nám vešlo 55 zpráv.

Samotnou kapitolou, pro psaní SMS velmi důležitou, je klávesnice. Ta na Nokii 2310 se nám na první pohled příliš nepozdávala. Viklající se tlačítka ze strany na stranu moc důvěry nevzbuzovala. Ale v praxi se nám na telefonu psaly SMS docela dobře.

Rádio - multimediální lákadlo

Oproti modelu 1600, který nabízel možnost slovního oznámení přesného času, bylo Nokii 2310 přidáno rádio. To lze spustit dlouhým stisknutím hvězdičky. K telefonu jsou dodávána bílá stereofonní sluchátka, která však působí velice plastovým a laciným dojmem. Při spuštěném rádiu zastávají funkci antény a lze je samozřejmě použít i jako headset při hlasových hovorech. Stanice lze ladit automaticky a k dispozici je i ruční ladění nebo přímé zadání požadované frekvence. Do paměti se vejde deset naladěných stanic.

Při přepnutí rádia do hlasitého reproduktoru překvapivě nepřestanou hrát sluchátka. Reprodukovaný zvuk rozhodně nelze označit za Hi-Fi kvalitu. Ale do sluchátek i nahlas hraje telefon poměrně dobře a dostatečně nahlas. Pochválit musíme i dobrý příjem, podmínkou je však dobře rozmotaný sluchátkový kabel. Rádio pak lze použít i jako zvuk budíku.

Další funkce - jen to nejnutnější

I přes to, že telefon patří mezi nejlevnější a spadá do kategorie velice jednoduchých přístrojů, nabízí plnohodnotný kalendář s možností vkládání upomínek a následné signalizace. Upomínky lze do kalendáře zadávat také rovnou z prostředí textových zpráv, kdy dojde k překopírování textu.

Budík v telefonu je opakovaný podle zvolených dnů v týdnu, je však možné nastavit pouze jedno použití. V menu doplňků se nachází také kalkulačka, stopky, minutka, převodník jednotek a skladatel vytvářející jednohlasé vyzváněcí melodie. Pro zkrácení dlouhých chvil poslouží tři hry: Bounce - tedy plošinová skákačka, ve které ovládáte červený míček; Nature Park - hra, která i přes svůj název není ničím víc než modifikací starého známého Tetrisu; a v neposlední řadě mírně upravený had přejmenovaný na Snake Xenzia. Zejména při hraní her jsou zjevné nedostatky displeje, který nestíhá vykreslovat rychlé pohyby a vytváří namísto ostrých objektů různé duchy. Telefon postrádá Javu a Wap.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? integrované rádio

velký font

kvalita reprodukce

výdrž baterie Proč ho nekoupit? rozporuplná klávesnice

ikony hlavního menu

kontrast displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 2 290 Kč včetně DPH

Nokia 2310 je jednoznačně modelem určeným pro začátečníky anebo uživatele vyžadující jen základní funkce. Díky velkému fontu a intuitivnímu ovládání najde zalíbení mezi staršími lidmi. Možnost volby barevných krytů naopak může imponovat školákům. Integrované rádio pak dobře poslouží všem zákazníkům.

Příliš nás nenadchl design přístroje a to především v námi testované barevné kombinaci. Jenže co se nelíbí jednomu, může druhý považovat za krásné. Výbava telefonu odpovídá dané třídě, víc v tomto případě nelze očekávat. Menu je vcelku přehledné, displej obstojný, prostě takový obyčejný levný mobil.

Nokia 2310 má stanovenu doporučenou cenu na 2 290 Kč. To je o něco více než u staršího modelu Nokia 1600, či než u konkurenčních telefonů nejnižší třídy s barevným displejem. Za částku jen o málo vyšší pak seženete mnohé výprodejové telefony vyšší třídy. V této konkurenci se tak nová Nokia bude muset hodně otáčet, aby sklidila velký úspěch.