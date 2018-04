Takhle se dělají věrní zákazníci: Apple vrací 100 dolarů za iPhone

V Evropě můžeme jen nevěřícně kroutit hlavou. Představte si, že jste si koupili nový mobil (třeba Nokii, Sony Ericsson, Motorolu, či cokoliv jiného) a on chvíli na to podstatně zlevní. Mohli bychom se vztekat, mohli si nadávat, že jsme nepočkali, ale to je tak všechno. Jenže geniální marketing Apple řeší obdobné problémy jinak.

Poté, co Apple tento týden zlevnil svůj 8GB iPhone o 200 USD, si několik (desítek, stovek, tisíc - doplňte si dle vlastního odhadu, oficiálně stovek) zákazníků stěžovalo přímo Stevu Jobsovi, šéfovi Apple, že cena šla dolů jen dva měsíce po zahájení prodeje a že to není fér.

Steve Jobs je ale férový chlapík a usoudil, že zlevnění nebylo k vlastníkům iPhonu korektní a rozhodl se je odškodnit. Každý současný majitel iPhonu zakoupeného před slevou dostane od Apple poukázku na 100 dolarů, kterou bude moci utratit za jakékoliv produkty této značky. Podrobnosti budou zveřejněné příští týden.

Šéf Apple navíc informuje zákazníky, proč šla cena iPhonu poměrně záhy výrazně dolů a zmiňuje několik důvodů. Jedním je nadcházející hlavní prodejní sezóna před Vánoci, dalším je snaha přimět zákazníky nečekat a kupovat technologicky vyspělé modely.

Až po chvíli od koupě výrazně zlevní vaší Nokii, Motorolu, Sony Ericsson, Samsung nebo LG, zkuste napsat šéfovi této značky, že to není fér. Pak nám dejte vědět, jestli se vám někdo alespoň ráčil odpovědět. A nebo si počkejte na iPhone, u něj to vypadá na garanci proti cenovému propadu. Apple to sice asi bude něco stát, ale už tak věrní zákazníci budou ještě věrnější.

Na závěr si ale neodpustíme jedovatou poznámku. Ač se Apple chlubí, jak se iPhone dobře prodává, je možné že za původní (poměrně vysokou) cenu již narazil na prodejní limity. A tak asi nejpravdivější z dopisu Steva Jobse bude ta pasáž, kde zmiňuje nadcházející předvánoční sezónu. Miliony prodaných kusů zde půjdou ruku v ruce jen a adekvátní prodejní cenou.