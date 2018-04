Tahali jsme, tahali. Takhle funguje první modulární smartphone LG G5

Při nedělní premiéře LG G5 nás modulární konstrukce natolik zaujala, že jsme si šli vše pořádně vyzkoušet. Aby to bylo férové, testovali jsme výsuvnou konstrukci na několika přístrojích. A dojmy jsou trochu rozpačité. U některých kusů to šlo jako po másle, u jiných jsme za spodní hranu telefonu tahali a tahali a šlo to hodně ztuha. Prohlédnout si to můžete na videu.

Z boku je jen jedna pojistka, která se pravděpodobně v některých případech ani při silném stisku neuvolní. Na druhou stranu ani v jednom případě jsme neměli obavu, že by se spodní část samovolně uvolnila a nebo že by zde mohla vzniknout nějaká vůle.

Otázkou celé revoluční konstrukce je, jestli výrobce vymyslí moduly, které budou zákazníci chtít. Zatím ukázal dva. Hudební vypadá dobře a umíme si představit, že ten, kdo používá mobil jako primární zdroj hudby, by si ho pořídil. Druhý modul, který kombinuje rezervní baterii a má dedikovaná tlačítka pro ovládání fotoaparátu, je hodně velký a vlastně nám přišel poněkud zbytečný.

Nutno dodat, že LG G5 zvládá vše i bez modulů, ty jsou jen jakousi nadstavbou, nabízí něco málo navíc k zabudovaným funkcím.

Problém jsme objevili při fotografování. Při držení přístroje na hraně vedle objektivů jsme si neustále lezli prsty do záběru. Najít bezproblémový úchop není snadné. LG se v tomto směru ergonomie vůbec nepovedla.

Celkově se nám G5 líbí, otázkou je, jakou nasadí výrobce cenu a kdy bude telefon na trhu. Pokud LG zůstane u agresivní cenové politiky a G5 se bude prodávat za sumu okolo 15 000 korun, může to být hit. Pokud bude výrazně dražší, tak mu moc šancí proti iPhonům a Samsungům Galaxy S7 nedáváme. Navíc letos musí výrobci počítat s velkou vlastní konkurencí loňských modelů. Z prodejů nemizí, naopak, cena klesne.