Také Siemens staví pro Český mobil

Zároveň s páteční tiskovou zprávou Ericssonu o jeho účasti při výstavbě sítě Českého mobilu potvrdila oficiálně i společnost Siemens, že získala zakázku ve výši 200 milionů Euro na dodávku sítě DCS-1800 na klíč.

Siemens bude tedy dodávat dualbandovu síť GSM900/DCS1800 v západní části České republiky včetně hlavního města Prahy. Síť bude podporovat GPRS i WAP ihned při spuštění, Siemens je také integrátorem WAP podpory UP.link dodané společnosti Phone.com

Stejně jako Ericsson, pracoval Siemens na kontraktáži míst pro základnové stanice již před delší dobou, takže zajímavou část sítě již má vyprojektovanou a nakontrahovanou a nyní pro ni "pouze" shání veškeré úřednické bumážky a povolení. Již dříve jsme přinesli články o tom, jak tento proces označený slovíčkem "pouze" je v České republice jednoduchý, takže jak Siemens, tak Ericsson se budou mít co ohánět, aby zvládli slíbených 37% do konce letošního roku.

Zajímavá je také zpráva, že to bude Siemens, kdo se postará o kompletní zprovoznění WAPu, tedy o vše počínaje infrastrukturou, přes gateway až po WAP aplikace.

Další positivní zpráva je, že Siemens přiznal barvu, co se týká rychlosti zavádění GPRS řešení do GSM sítě, tedy okamžiku, kdy bude Český mobil schopen nabídnout vysokorychlostní data. Siemens okamžik komerčního provozu odhaduje na červen 2000. To bude trpká pilulka - EuroTel zprovozní HSCSD ještě najaře letošního roku a RadioMobil se chystá do té doby pochlapit se svým GPRS.

Také Siemensu se tedy vyplnilo jeho přání dodávat síť pro třetího operátora - kontrakty Ericssonu a Siemensu jsou co do objemu utracených financí totožené. Také jsou oficiálně potvrzeny zprávy o tom, jak jsou rozděleny prebendy - Ericsson dostává východní část republiky, Siemens se postará o část západní. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se týmy se svěřenými úkoly poperou. Zatímco Ericsson je číslo tři v DCS-1800, v České republice nemá zatím mnoho zázemí a zkušeností ve stavbě sítě, u Siemensu je to přesně naopak - ve světě není nijak významnou firmou co se DCS-1800 týká, ale s Českým prostředím má mnoho zkušeností.