Také Paegas má olympijskou nabídku

Se službami ClickW@P a Paegas Info Plus mohou zákazníci sítě Paegas prožívat zimní olympijské hry v Salt Lake City také prostřednictvím mobilního telefonu. Vedle nejrůznějších zpráv z průběhu her a jejich zákulisí je pro ně připravena také bohatá nabídka obrázkových SMS a log s olympijskou tematikou.

Veškeré zprávy a zajímavosti z olympiády najde zákazník, jehož mobilní telefon podporuje technologii WAP, v sekci ClickInfo/Zimní OH v těchto rubrikách:



Poslední zprávy – rubrika přináší komentující články o právě skončených soutěžích.

Denní výsledky – souhrn výsledků všech závodů a zápasů z určitého dne

Ze zákulisí – pro ty, kdo se chtějí dozvědět zajímavosti a perličky z olympijského prostředí.

Přímý přenos – rubrika vyhrazená hokeji a běhu na lyžích. Díky chronologicky řazeným zprávám lze sledovat celý zápas či závod jako v přímém přenosu a mít dokonalý přehled o jeho dosavadním vývoji.

Hokej – zprávy o jednotlivých utkáních, vedle výsledků také komentáře k vývoji zápasu a jeho úrovni.

Ostatní sporty – pod touto položkou budou do konkrétních rubrik zařazovány údaje o dalších sportovních disciplínách (Běhy, Biatlon, Severská kombinace, Skoky, Sjezd, Akrobacie, Krasobruslení, Rychlobruslení, Jiné sporty).

Program – přehled závodů plánovaných na nadcházející dny.

Češi na ZOH – něco „ze šatny“ aneb čeští sportovci mimo dosah kamer.

Pro zákazníky je navíc v sekci ClickFun v kategorii Zimní OH připravena bohatá nabídka obrázkových SMS a log s olympijskou tematikou. Například právě vstřelenou branku s momentálním skóre lze netradičně oznámit pomocí jednoho z mnoha obrázků „Gól“ a o radost z vítězství je možné se podělit zasláním loga „Je to zlato!“. Všechny obrázky se pak mohou vyjímat na displejích mobilních telefonů.

Pro všechny zákazníky bude zároveň k dispozici informační kanál Paegas Info Plus. Objednat jej lze v době od 8. do 24. února zasláním SMS +OH na číslo 4616. V takovém případě dostane uživatel této služby v průměru 10 až 15 zpráv denně, které budou obsahovat zpravodajství a výsledky z olympijských her. Pro hokej, který se bude těšit zvláštnímu zájmu, jsou speciálně připraveny dva infokanály, které si lze objednat prostřednictvím SMS +Sport H a +Sport HI. Ty už řada hokejových fanoušků zná, protože fungují v průběhu celého roku a poskytují základní (Sport H) a rozšířené (Sport HI) zpravodajství z hokejového světa.