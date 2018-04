Také Oskar už nabízí dvě čísla na jedné SIM

Oskar má novou službu – 2v1. Je určená zatím pouze firemním zákazníkům a umožňuje jim mít na jedné simkartě dvě telefonní čísla. Primární číslo musí být jeden z firemních tarifů (Na zisk, Na jistotu) nebo běžné tarify Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj. Druhé číslo může být libovolná Oskarta a všechny tarify s výjimkou Odepiš a Slyším vás.

Aktivační poplatek za službu 2v1 je 300 korun s DPH. Měsíčně platí majitel prvního (hlavního) telefonního čísla 52,5 Kč (s DPH). Ovšem pokud si službu aktivuje do konce října tohoto roku, nebude paušál platit (po celou dobu používání karty 2v1). Kartu je možné si objednat na zákaznické lince (*007 nebo 800 777 700). Kdykoliv je možné kartu zrušit – dostanete pak zpět dvě simkarty s původními čísly.

Karty 2v1 obsahuje SIM-toolkitovou aplikaci, která zajišťuje přepínání mezi dvěma čísly. Pokud mobilní telefon tuto možnost přepnutí nepodporuje, musíte jej vypnout a při zapnutí zadat PIN karty, kterou chcete právě použít. Mezi oběma čísly je možné nastavit si bezplatné přesměrování. To zajistí, že vždy budete moci přijmout hovor na libovolné z obou čísel. Textové zprávy ale budete dostávat jenom na aktivní telefonní číslo.

Oskar stejně jako Eurotel s Kombi-kartou zvolil řešení založené na SIM-toolkitové aplikaci a přesměrování hovorů. Existuje i služba ALS (Alternative Line Service), kterou Oskarovy simkarty podporují. Jenže už ji nepodporují všechny současné mobilní telefony a Oskar by musel pro zprovoznění této služby změnit i konfiguraci svých ústředen. Stávající řešení je tak sice méně elegantní (nevidíte, na které číslo vám volající volá a nedostáváte textovky na neaktivní číslo), ale je výrazně jednodušší a funguje se všemi současnými telefony.

Karta 2v1 má společný telefonní seznam o kapacitě 250 záznamů a paměť pro textové zprávy (60 textovek). Na kartě 2v1 ale bohužel není GSM bankovnictví a M-platby. Pro každé telefonní číslo si můžete aktivovat rozdílné služby a různě nastavit přesměrování (na druhé číslo nebo do hlasové schránky).

Podle zástupců Oskara je jediným důvodem, proč tuto službu nenabízí i nefiremním zákazníkům, neexistující požadavek právě těchto uživatelů. Firmy chtějí umožnit zaměstnancům používat soukromé i služební číslo a podle Oskara budou mít o tuto službu zájem. Je ale dost dobře možné, že běžní zákazníci o tuto službu projeví zájem také a Oskar jim ji nabídne. Bylo by ostatně dost divné, kdyby o to vzhledem k vlastnictví desetikorunových Oskaret (volání za 10 Kč/hod či 15 Kč/hod) a starých výherních tarifů (Slyším Vás, Dohoda s Oskarem) neměli zájem. Takto by totiž mohli ke svému běžnému tarifu i své výhodné karty vždy po ruce.