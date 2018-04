Také Eurotel spouští hru o miliony korun

Akci s názvem Vánoční hra zahájí ve středu 20. listopadu největší tuzemský mobilní operátor Eurotel. "Vyhraje v ní každý, kdo si koupí speciálně označenou Go sadu nebo mobilní telefon z vánoční nabídky Eurotelu," slibuje výkonný ředitel marketingu společnosti Garrison Macri. Celkově Eurotel na výhrách rozdá 50 milionů korun.

Výherní částky se pohybují od 300 do 10 tisíc korun, a to ve formě Go kreditu nebo slevy ve vyúčtování služeb. Pokud by cena vyúčtovaných služeb byla nižší než výhra, bude sleva automaticky převedena i na následující měsíční vyúčtování. "Naše Vánoční hra je podpořena výzkumem trhu, podle kterého více než 80 procent lidí preferuje jistou výhru pro každého před loterií s malou pravděpodobností výhry, jakou nabízí konkurence," vysvětlil Macri.

Už od 1. listopadu přestal Eurotel dočasně účtovat cenu za odeslání multimediálních MMS zpráv jak do vlastní sítě, tak do konkurenční sítě Paegas. Nabídka se však nevztahuje na informační a zábavní MMS služby. Zájemci si zároveň až do konce letošního roku mohou zdarma stáhnout dvě Java hry z nabídky, kterou firma zpřístupnila od začátku listopadu.

Konkurenční RadioMobil podobnou hru oznámil 12. listopadu. Ve vánoční soutěži mohou stávající i noví zákazníci sítě T-Mobile vyhrát celkem 35 milionů korun a 110 přístrojů T-Mobile MDA. Hlavní výhrou vánoční soutěže je pět milionů korun.

Noví klienti nejmladšího tuzemského operátora Českého Mobilu mohou využít až rok víkendového volání zdarma. Podmínkou je předplacení si jednoho z tarifních programů Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj alespoň na půl roku. Nabídka víkendového volání se však týká pouze hovorů do vlastní sítě Oskar. Firma zároveň vydává speciální edici předplacených Oskaret, které umožní telefonovat do sítě Oskar po páté minutě hovoru zcela zdarma.