Podobně jako RadioMobil hodlá vylepšit prodej svých Twist sad dárečkem zvícím hodinek Swatch, i EuroTel přidává do svých Go sad lákadlo. Tím se má stát zvláštní prémie 300 Kč Go kreditu.

Speciální vánoční Go kupon v hodnotě 300 Kč by měl být navíc v každé Go sadě označené samolepkou komety, znamením zvláštní vánoční nabídky. EuroTel ostatně tuto nabídku doprovází velikou reklamní akcí Go Ježíšku Go

Příklad krabice Go Fun sady s touto samolepkou vám reprodukujeme.