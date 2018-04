Tak velení naší armády se bojí mobilních telefonů. Dosud jsem se domníval, že s takovou prkotinou, jakou je mobilní telefon, by si měli v armádě být schopni poradit. Nejsou-li, nezbývá než obdivovat odvahu ostatních zemí NATO, které nás mezi sebe přijaly. Naštěstí jsou i příjemnější zjištění - Oskar úspěšně zahájil prodej Oskaret, venku je teplo a tak si můžeme najít něco jiného, co nás potěší víc, než velení Armády České republiky. Osobně asi půjdu do parku, i když mě napadá i film, který chci vidět. Kam půjdete vy?