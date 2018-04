Tak už internetujeme za draho...

Zhruba měsíc měla společnost SPT Telecom na to, aby se jí podařilo uvést do života tarif Internet 99, jenž přináší přeci jen jakési cenové zvýhodnění internetového připojení. O tom, zda tarif bude pro internet znamenat povzbuzení, lze spekulovat dlouho - jedno je ale jisté. Můžeme již nyní na vlastní účet okusit to, jakou budoucnost nám maloval původně monopolní provozovatel telefonní sítě SPT Telecom společně s netečným ministerstvem financí. Od prvního ledna je impuls ve špičce (7-19 hodin) zkrácen na 2 minuty a zdražen na 2,6 Kč, což znamená pro delší hovory zvýšení ceny o více jak 60 procent. Tarif Internet 99 se totiž zavést nepodařilo. Zatím.

Kamenem úrazu se stala komunikace mezi SPT Telecom a regulátorem trhu - Českým telekomunikačním úřadem. ČTÚ totiž tvrdí, že nedostal včas kompletní podklady k číselnému plánu pro tarif Internet 99, zatímco Telecom samozřejmě tvrdí, že veškeré podklady v pořádku postoupil ČTÚ.

Proč se do celé věci vkládá právě Český telekomunikační úřad? Starostí regulátora trhu je mimo jiné i sjednocení číslovacího plánu s jeho unifikovanou strukturou v rámci Evropské unie - a právě tarif Internet 99 zavádí některé změny v číselném plánu.

Nelze samozřejmě s jistotou říci, na čí straně je vina - lze spíše předpokládat, že na opožděném uvedení tarifu Internet 99 do provozu mají svůj díl viny oba - jak regulátor, tak Telecom. Pravdou ale asi zůstane, že ČTÚ měl projevit přeci jenom více pochopení potřebám lidí. Zatímco vstup do Evropské unie a nutnost koherentního číselného plánu je ve hvězdách, šedesátiprocentní zvýšení tarifních poplatků pro internet začalo s neúprosnou platností naskakovat na našich počítadlech od Nového roku. Navíc u tarifu Internet 99 se počítá s tím, že jde o provizorní opatření do zavedení inteligentní sítě, je tu tedy zhruba půlroční/roční horizont jeho životnosti.

A tak černější část Petra zůstává u ČTÚ. Optimistické předpovědi hovoří o konci ledna, jako o termínu pro zavádění tarifu Internet 99, já bych vsázel spíše na polovinu února. Dlužno připomenout, že o tarif Internet 99 musí projevit zájem váš internetový provider a možná bude záhodno se informovat i u něj, zda s ním vůbec počítá. Internet 99 totiž není zřizován automaticky, ale pouze ISP, kteří jej žádají. Podobný tarif chystají i ostatní telefonní společnosti, jako například Dattel.

Bylo by samozřejmě krajně nepříjemné, kdyby tak pracně dosažené - byť nevysoké - cenové úlevy, měla zablokovat snaha ČTÚ regulovat cosi za každou cenu, natruc zájmu jak Telecomu, tak zákazníků. Pozici ČTÚ by to velmi výrazně uškodilo a tak lze jen doufat, že shody bude dosaženo co nejdříve.

Na tento týden chystáme další materiály týkající se internetu a postavení telekomů - především pak zajímavé zamyšlení Martina Křivky nad vlivem ceny telefonních poplatků na penetraci internetu.

