Tak trochu upatlaná manažerka – Nokia N78 recenze

Nokia to má s manažery těžké, vytvořila pro ně speciální E Series, jenže oni pořád nostalgicky hledají v šestkové řadě. A když už se najde konečně nějaký méně konzervativní manažer, který je ochoten se trochu více vzdálit vzhledem od své osvědčené 6310, sáhne po N Series. Pravda je, že telefony z této řady přece jen nabízejí o trochu více než „éčka“.

I když ani to už vlastně není pravda – když se podíváme na v Singaporu představenou E66, budeme asi chvilku přemýšlet, proč nemá písmenko N. Zkrátka dnešní telefony – zejména ty s operačním systémem – už dnes zvládají úplně všechno, a pro výrobce je tak prakticky nemožné udržet nějaký výraznější rozdíl mezi jednotlivými řadami. Ostatně podobně jako Nokia je na tom i Sony Ericsson a další.

Vybíráme z katalogu:

Manažerský Sony Ericsson P1, kterému ale chybí GPS přijímač, stejně jako předchůdkyni N73. A nakonec samozřejmě novinka v podobě N78.

Kapitoly recenze:

V Česku pro to máme docela pěkný důkaz, jednoznačně nejúspěšnějším manažerským modelem posledních měsíců se stala multimediální N73. Je ovšem pravda, že zejména nová E51 má docela slušně našlápnuto její pozici ohrozit. Jenže co si budeme nalhávat, E51 je přece jen trochu nuda. Proto Nokia rychle přispěchala s multimediálním telefonem, který je dostatečně umírněný na to, aby se mohl usídlit v kapsách manažerů a kabelkách manažerek.

Je zřejmé, že od tohoto přístroje výrobce hodně očekává. Je otázkou, jestli jsou to očekávání oprávněná. Přece jen, když přišla N73, byla situace na trhu trochu jiná. Navíc všichni ti, kteří se před pár měsíci odhodlali odhodit svoji nedotknutelnou 6310, si budou další upgrade rozmýšlet. Je ovšem pravda, že N78 jim k tomu pár důvodů dává.

Vzhled a konstrukce

Na první pohled je jasné, že Nokia v tomto případě rozhodně nechtěla experimentovat. Jak totiž naznačil úspěch N73, stále je tady nezanedbatelné procento uživatelů, kteří se do sliderů a véček prostě pouštět nechtějí. Proto je i N78 klasickým bartypovým přístrojem, u nějž se nic nevysouvá ani nevyklápí.

Hodně konzervativní zůstalo i barevné provedení, i když musíme přiznat, že i nám se kombinace černého telefonu se stříbrnými boky docela líbí. Sice to není žádný hit, ale na druhou stranu, takovýto telefon se nemusíte bát vyndat ani na obchodní schůzce, ani na bowlingu s kamarády. Zajímavým konstrukčním prvkem jsou stereo reproduktory – jeden je totiž umístěn vlevo dole, druhý vpravo nahoře.

Jistou nevýhodou černého lesklého povrchu je, že je na něm vidět každé ušpinění. Stačí se neopatrně dotknout prsty a čeká vás leštění. Asi nejvýraznější je to na zadním krytu. A právě ten je jednou z největších slabin tohoto jinak docela povedeného přístroje. Je totiž vyroben z tenkého plastu, uchycen hodně napevno a při jeho sundávání musíte vyvinout poměrně velkou sílu.

Nestává se často, aby moje oblíbená metoda – když to nejde silou, půjde to větší silou – u mobilů platila. Bohužel u N78 tomu tak je, kryt se uvolňuje jediným tlačítkem a pak už je to vše o síle. Pokaždé jsem trnul, že kryt nakonec praskne. Musíme ale uznat, že kryt přežil celé testování bez úhony. Přesto ve mně důvěru úplně nebudí.

Displej a klávesnice

Na zajímavosti telefonu dodává i to, že označení tlačítek se objeví jen v okamžiku, kdy se rozsvítí displej. Pokud je displej vypnut, je celý povrch telefonu leskle černý. Z něj vystupuje jen stříbrný čtyřsměrný čtvereček doplněný stříbrným multimediálním tlačítkem. Vše doplňuje černá alfanumerická klávesnice.

Troufneme si tvrdit, že jestli budou uživatelé hledat nějaký důvod si tenhle telefon nepořídit, v řadě případů to bude právě klávesnice. Ta patří k vůbec nejhorším za poslední dobu. Samotná alfanumerická klávesnice je ještě o malý kousek horší než miniaturní tlačítka N82. Trojice kláves jsou totiž sdruženy do bloku po řádcích, což rychlé psaní poněkud stěžuje.

Na to se dá ještě zvyknout, ne už tak na citlivý, či spíše přecitlivělý, ovládací čtvereček. Ten dokáže uživatele dohnat k naprostému šílenství. Má totiž poměrně malý zdvih, takže s ním musíte pracovat opravdu hodně přesně. Stačí trocha nepozornosti a místo posunu na další položku vyberete tu aktuální. Ne že by se po čase nedalo zvyknout, i tak ale chce ovládání tohoto telefonu trochu soustředění. Škoda, tohle je pro uživatele jedna z nejdůležitějších věcí a tady se úplně nepodařila. Klávesnice je spíše efektní než efektivní.

Čtvereček může fungovat i jako Navi wheel, takže po menu se dá pohybovat jen tím, že po něm jezdíte dokolečka. Těžko říct, jestli to opravdu může přinést výrazné usnadnění ovládání. Asi budou existovat uživatelé, kterým tenhle způsob přiroste k srdci – i když vzhledem ke zmíněné nepřesnosti ovládání je tohle možná jediný způsob, jak se neustále neumačkávat. Bohužel, rychlejší zrovna není, ale možná jsem jen hodně nešikovný.

Velmi propracované je u N78 hlasové ovládání. Kromě běžného hlasového vytáčení nechybí ani možnost přímé aktivace některé z funkcí hlasovým povelem. Pomocí Katalogu aplikací si lze navíc stáhnout i podporu češtiny (Zdena) do čtení zpráv – v autě je to opravdu příjemná funkce. Kromě toho si můžete nastavit i hlasová upozornění, např. na nízký stav baterie a další situace.

Pokud jde o displej, drží si tato Nokie vysoký standard, který známe z minulých modelů. I v tomto případě je telefon vybaven kontrastním TFT displejem, který pracuje v tradičním rozlišení 240 x 320 bodů. Displej dokáže zobrazit 16 milionů barev a nechybí mu ani automatické světelné čidlo. S čitelností tak nebude problém ani na přímém slunci.

Trochu nás jen zamrzelo, že všechna dodávaná témata jsou pouze tmavá, aby ladila s černým designem telefonu. Dokonce chybí i světlá varianta N Series tématu. Je to trochu škoda, právě ona je v řadě případů nejčitelnější. Povrch displeje by měl být podle specifikací odolný proti poškrábání, při běžném používání během testu displej skutečně vydržel.

Baterie

Nokia N78 je dodávána s Li-Ion baterií (BL-6F), která nabídne poměrně vysokou kapacitu 1 200 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce udržet telefon na příjmu po 320 hodin (tedy zhruba 13 dní). Telefonovat byste měli být schopni téměř 4 a půl hodiny (260 minut). Musíme přiznat, že N78 vydrží opravdu výrazně déle než většina jejích kolegyň s N Series. Na druhou stranu, hodnoty udávané výrobcem se nám nepodařilo dosáhnout.

Musíme ale uznat, že silnější baterie se na telefonu projevuje opravdu pozitivně. Při normálním používání s občasnými datovými přenosy telefon klidně vydržel až 4 dny, což se nám snad s jiným přístrojem z N Series ještě nepovedlo. Pochopitelně používání navigace je pro baterii mnohem náročnější, takže navigovat vydrží zhruba 3 až 4 hodiny.

Telefonování a zprávy

Jako všechny ostatní přístroje z řady N Series, je pochopitelně i N78 postavena na operačním systému Symbian S60 3rd Edition. Ten je navíc doplněn balíčkem Feature Pack 2, které přináší pár poměrně příjemných vylepšení. Bohužel i v tomto případě se nechali vývojáři v Nokii trochu unést, a tak pokud si pustíte veškeré – uznávám, že skvěle vypadající – grafické finesy, prakticky nepocítíte výhodu nového 369MHz procesoru. I tak je N78 o něco rychlejší než kolegyně, ale pokud se vzdáte animací menu a dalších grafických prvků, může být opravdu velmi rychlá.

Naštěstí FP2 přináší i několik praktických novinek. Především posunul o krok dále telefonní seznam, který je už nyní omezen pouze volnou dostupnou pamětí. Navíc přibyly i nějaké další položky (např. manžel/ka, asistent), čímž Nokie zcela srovnala krok s komfortem kontaktů na Windows Mobile zařízeních. Pokud existují ještě lidé, kteří mají své kontakty na SIM kartě (znám jednoho…), určitě budou nadšeni, že i Symbianová Nokie už umí zobrazit současně jak kontakty v paměti telefonu, tak na SIM kartě.

Ke kontaktu si lze nyní kromě obrázku přiřadit i video. Při příchozím hovoru se ale přehraje jen zvuk, což je škoda. Pokud máte ale u kontaktu obrázek, zobrazí se přes celý displej. Navíc se obrázky zobrazují i při procházení seznamem kontaktů. Docela příjemná drobnost.

Vylepšením prošly také zprávy, především už konečně lze psát s českou T9. Ta sice nadále píše znaky s diakritikou, ale odešle jen čistý text. Díky tomu tak máte k dispozici plný počet znaků v SMS. Toto vylepšení je naštěstí uvolňováno i pro další modely, je totiž součástí nových verzí firmware.

Podobně jako přístroje jiných značek, umí i N78 už také automaticky poznat typ zprávy – v menu nová zpráva tak už nemusíte volit, jestli půjde o SMS nebo MMS. V okamžiku, kdy do zprávy vložíte fotografii nebo jiný objekt, změní se v MMS. To je velmi šikovné a uživatelům to hodně usnadňuje život.

Data a organizace

Pokud jde o kalendář, dočkal se pouze drobných změn. Například u schůzky je nyní datum začátku či konce na společném řádku s časem. Nejde o nic zásadního, ale pro uživatele je to takto – alespoň podle našeho názoru – pohodlnější. Pravda ale je, že kalendář v N Series zařízení je už delší dobu velmi dobrý, takže mnoho prostoru pro vylepšení není.

Pro všechny manažery, kteří telefon opravdu používají k práci a plánování času, je určitě skvělou zprávou, že Nokia postupně zpřístupňuje svůj Mail for Exchange i pro další modely z N Series (dosud byla podporována jen N95). Nyní už je paleta modelů mnohem širší a naštěstí v ní nechybí ani N78. To určitě tomuto modelu hodně pomůže.

Velkým trumfem tohoto telefonu bude určitě i podpora prakticky všech představitelných datových přenosů. Kromě GPRS a EDGE je tady i podpora 3G, a to včetně rychlého internetu v podobě HSDPA (až 3,6 Mb/s). Škoda, že si tuhle vymoženost užijí jen zákazníci jediného českého operátora. Ale nevěště hlavy, EDGE se dá označovat i jako 4G, takže musí být rychlejší. Navíc si N78 poradí i s wi-fi, takže si můžete zkusit, jak vypadá rychlý internet na telefonu.

Výraznou změnou ovšem prošla samotná správa mobilních datových připojení. Ta jsou nyní mnohem přehledněji rozdělena pod menu (uznáváme, že trochu nešťastně) nazvaném Cíle. Díky tomu se dá s připojeními mnohem snadněji pracovat a uživatel má větší přehled. Navíc lze nastavovat priority, což je velmi příjemné, zejména v kombinaci mobilní data a wi-fi.

Vestavěný internetový prohlížeč prošel opět pouze kosmetickými změnami – ty se týkají hlavně práce s telefonními čísly a e-maily zobrazenými na stránce. Pochopitelně nechybí ani možnost přehrávat videa přímo na stránkách (podpora Flash). I téhle funkce bychom se postupně s novými verzemi firmware měli dočkat na starších modelech.

Zábava

N Series jsou multimediální přístroje, takže důraz na zábavu je u nich kladen stejně jako na pracovní funkce. U N78 přinesl FP2 především výrazné vylepšení multitaskingu, který nyní funguje o poznání lépe. Navíc si lze pohodlněji nechat zobrazit spuštěné aplikace a případně je pozavírat.

I když to tak na první pohled nevypadá, nebylo by příliš nadnesené označit N78 za velmi dobrý hudební telefon. Samotný hudební přehrávač ovšem žádné výrazné změny neprodělal. V podstatě k tomu ale opět nebylo mnoho důvodů. Nokia N78 nabídne opět klasický 3,5 mm jack pro připojení sluchátek.

Musíme přiznat, že kvalitou zvuku nás příjemně překvapily už dodávané pecky. Po připojení redakčních referenčních sluchátek byla ale kvalita zvuku ještě výrazně vyšší. Subjektivně bychom řekli, že N78 má vůbec nejlepší zvuk ze všech Nokií, které jsme měli v testu. Do kapsy tak strčí i hudební 5310. Navíc má v sobě i FM vysílač, takže hudbu z telefonu můžete na party naladit třeba z rádia.

Přirozeně nechybí ani FM rádio s podporou RDS, stejně jako standardní podpora Podcastů. Aby byla zábava s telefonem kompletní, najdete ve standardní výbavě také tradiční RealPlayer a s ním možnost přehrávat videa ve formátu MP3. Všechna uživatelská data si pak můžete uložit na Micro SD kartu, v dodávce je 2 GB, ale telefon zvládne až 8 GB. Kartu lze navíc vyjmout a vrátit zpět i při zapnutém přístroji, bez nutnosti ji vypínat přes menu Karta.

V zadním krytu nemůže pochopitelně chybět objektiv fotoaparátu. Bohužel zde opět nenajdeme krytku. Těžko říci, čím vývojáře krytka fotoaparátu tak hrozně naštvala, že zmizela ze všech nových modelů. Přitom poměrně efektivně zabraňuje jak zašpinění objektivu, tak jeho poškrábání.

Samotný fotoaparát nás svými výkony nijak neoslnil. Trochu za to určitě může rozlišení pouze 3,2 Mpx. Přece jen, za dnešní standard v této kategorii telefonů považujeme 5 Mpx. Na rozdíl od N82 navíc nemá N78 ani xenonový blesk, což se projevuje hlavně při focení v interiéru. Pokud jde o parametry objektivu i možnosti nastavení fotoaparátu, vše zůstalo prakticky shodné s předchozími modely.

Standardní součástí dodávky je pak podpora sdílení obrázků i dalších souborů přes sítě Ovi, Vox a také Flickr. U něj se hodí i možnost uložit do EXIFu fotografie také přesnou polohu jejího pořízení. To se ukládá z vestavěné GPS a obrázky lez pak pohodlně zobrazit na mapě. Kromě Flickeru lze tuto funkci využít například i při vytváření prezentací v Zoner Photo Studio 10.

Navigace

Pochopitelně vestavěná GPS není v telefonu pouze pro ukládání polohy do fotografií. Samotný přijímač vykazuje výrazně lepší výsledky než například u N95. I když i u ní přinesly nové verze firmware posun kupředu, N78 je vpředu pořád o pěkný kus. Především dokáže souběžně pracovat s více než 5 satelity.

Nová verze zobrazení signálu jich nyní zvládne stejný počet jako ostatní GPS přístroje, přičemž se bez problémů chytí i za oknem v pokoji. To bylo dříve nemyslitelné a navíc při využití aGPS najde polohu opravdu svižně. Fanoušci grafických vylepšení pak určitě ocení možnost nechat si stav nalezených satelitů zobrazit nejen v nudných sloupcích, ale i podle jejich polohy na kruhovém grafu.

Standardní součástí dodávky jsou i Nokia Maps ve verzi 2.0. Tyto mapy přináší několik poměrně příjemných vylepšení a především o hodně hezčí grafiku. Plusem je i to, že v Česku je N78 dodávána i s roční licencí pro hlasovou navigaci. Podrobnou recenzi nové verze Nokia Maps pro vás chystáme v samostatném článku v nejbližší době.

Shrnutí

Pokud můžeme soudit, Nokia N78 má slušně našlápnuto stát se jedním z nejúspěšnějších telefonů řady N Series. Těžko se jí ale podaří zopakovat úspěch N73 – přece jen přichází v jiné době a konkurence (i z vlastní stáje) už je mnohem větší. Navíc N73 byla skutečně impulsem pro řadu dřívějších uživatelů 6310 vyměnit svého oblíbence za jiný telefon. Jenže teď – po relativně krátké době – to asi neudělají.