Tak takhle drahý roaming ne, přátelé!

Když si zoufáte nad cenami roamingových hovorů, možná vás potěší, že na tom nejste tak zle. V Británii totiž platí zákazníci tamních operátorů za roamingové hovory v zahraničí ještě podstatně více. V případě majitelů předplacených karet dokonce dvojnásobek toho, kolik platí zákazníci operátorů z jiných evropských zemí. Britský regulátor Oftel se tomu rozhodl učinit přítrž.

Podle státního telekomunikačního regulátora využívají operátoři především neinformovanosti zákazníků. Mnoho z nich totiž netuší, kolik přesně služby roamingu stojí, a většina už vůbec netuší, jak vysoké jsou tyto sazby ve srovnání s ostatní Evropou. Přitom důvodem pro vysoké ceny nejsou nevýhodné roamingové dohody se zahraničními operátory. Ti nepožadují po britských operátorech o nic vyšší sazby, než od jiných. Pro porovnání - zatímco čeští uživatelé předplacených karet zaplatí za minutu roamingového hovoru v Británii okolo 30 Kč, Brita s pre-paidem u nás čeká minutová sazba skoro 1,50 libry (80 kč).

Nebojujeme, jen informujeme

Oftel se však zatím nechystá vstoupit do tohoto problému nějakým nařízením. Jen se rozhodl rozjet akci, jejímž cílem je lépe informovat zákazníky. „Velmi vysoké ceny pro uživatele předplacených služeb ukazují, že operátoři zneužívají malé informovanosti zákazníků. Ovšem dobře informovaní zákazníci, kteří si budou lépe vybírat podle ceny, případně si budou u svého operátora stěžovat, mohou časem stlačit ceny dolů," říká Chris Kenny, ředitel regulační politiky Oftelu.

Zákazníci s paušálními tarify jsou na tom sice lépe než majitelé pre-paidů, ovšem ani oni neplatí sazby shodné se zbytkem Evropy. Na operátory tedy nebudou zdaleka tlačit pouze zákazníci s pre-paid kartami.

Oftel zatím kromě informování zákazníků další kroky podnikat nechce. Vysoké ceny za roamingové hovory u britských operátorů totiž již od léta prošetřuje Evropská komise. Regulátor tedy chce s dalšími kroky počkat až na chvíli, kdy rozhodne Komise.

V reakci na jednání Oftelu britští operátoři popřeli, že by roaming předražovali. Zástupci mmo2, mobilní divize British Telecomu, prohlásili, že jejich služby v zahraničí jsou výhodnější než používání telefonních automatů. „Pohodlí a jednoduchost hovoru přes vlastní mobil hravě vyváží o něco vyšší ceny.“ O tomto tvrzení však jistě majitelé předplacených karet klidně zapochybují, neboť rádi ušetří nějakou tu libru.

Všude mají své problémy

Jak ukazuje tento problém Oftelu, problémy britského telekomunikačního regulátora jsou spíše opačné, než s jakými se většinou potýká Český telekomunikační úřad. Zatímco ten většinou musí řešit nesrovnalosti, vzniklé neschopností operátorů dohodnout se, Oftel je pod tlakem, neboť tamní operátoři se naopak dohodnou až příliš snadno. Například na vysokých cenách. Jak však sami víme, ve výsledku jde o jediné - odnese to zákazník. Doufejme tedy, že v budoucnosti zapracuje trh co nejlépe, aby regulátoři měli co nejméně práce a člověk co nejvíce výhod.