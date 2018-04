Tak se nám zase jednou filmové vize změnily v realitu. Nějací koumáci vymysleli, jak instalovat do mobilního telefonu pistoli, pro jistotu hned na čtyři rány. Teď se už vážně nebudeme mít proč divit, když nás nebudou chtít pustit s mobilem do letadla, k soudu nebo na policejní stanici.Ovšem nejen drama jsou spojena s mobilními telefony. V neděli skončil v Praze veletrh Erotica 2000 a kdo patřil k vystavovatelům? Firma Handyland, prodejce mobilů a dealer Eurotelu a Paegasu. Nezaznamenali jsme sice žádnou zvláštní, veletrhu přizpůsobenou nabídku telefonů, ale přesto nás přítomnost Handylandu na takové akci překvapila. Určitě ne nepříjemně, spíš to byl úsměvný moment. Protože tuhle expozici již nestihnete vidět, doufáme, že vám úsměv na tváři vyloudí aspoň nová nabídka našich operátorů.