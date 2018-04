Tak se nám snad podařilo dát dvojici serverů zobrazujících vám tyto stránky do kupy. Jak se ukázalo, poslední chyba byla v síťové kartě, která se rozhodla se s námi pomalu rozloučit. Poučení - pokud je ping mezi dvěma počítači spojenými přímo Ethernetem na cca. 500 ms, je někde síťový problém ;) Bohužel další investice do hardware nás ještě čekají, takže větší přestavbě počítkem tisíciletí (to zní časově vzáleněji, než když člověk řekne v lednu) s nevyhneme. Z nejhoršího jsme ale snad venku a zase bude možno se věnovat tomu, proč tu vlastně ty plechové krabice jsou a my s nimi - vytvářet něco, co vás těší číst.