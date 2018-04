Tak se mi honí hlavou jedna otázka. Jak to, že včerejší editorial nevyvolal žádnou negativní reakci? Trochu jsem čekal, že s mým tvrzením bude někdo polemizovat. Možná mylně jsem vycházel z dosavadní zkušeností, kdy někdo v editorialu kritizuje zmínku o květinách, jiný o slunci, případně můj komentář automobilové havárie nebo něco jiného. Tentokrát nic. Jsme v Mobil serveru tak důvěryhodní, že nikdo z pochybovačů tentokrát nepochyboval? Nebo takové situace známe všichni a všichni se snažíme zachovat slušně? Pokud je správná první odpověď, je to dobré. Jestli je správná druhá odpověď, je to výborné!