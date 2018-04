Tak nám u Vodafonu spustili opravdový internet. Neradujme se ale předčasně

Zní to skoro neuvěřitelně. Vodafone se konečně rozhoupal a s více než ročním zpožděním spustil svoji 3G síť. Bohužel, kouzlo této informace trochu kazí to, že se ani nepřiblížil splnění podmínek, za kterých tehdejší Oskar licenci na provoz 3G sítě získal.

Původně měl totiž pokrývat 90 procent území Prahy už od začátku loňského roku. Místo toho s velkou slávou spustil testovací provoz na části území Prahy 9 a 10.

Radost nám kazí i to, že lepší pokrytí 3G už má i Rumunsko, a na paty nám začala šlapat dokonce Severní Korea (čtete: Tak už nás předběhla i Severní Korea...).

Proč bychom se ale neměli srovnávat třeba s britskými operátory? Britský regulátor Ofcom nedávno potvrdil, že operátoři splnili podmínky licence a 3G signál je dostupný 80 procentům britské populace. A my máme u Vodafone pokrytou Prahu 9 a 10. A světě div se, tiskové oddělení nám sdělilo, že připojení přes 3G bude stát stejně jako EDGE...

Když se v tom umí chodit

Naši operátoři se ale bát nemusí. Právníci Vodafone (a podobně i ostatních operátorů) v tom totiž umějí chodit a využít každou skulinku pro to, aby se z povinností vyvlékli. Není to ve světě byznysu nic zas až tak neobvyklého, přesto nám připadá hodně nezvyklé, aby si naši mobilní operátoři účtovali jedny z nejvyšších sazeb v Evropě a zároveň poskytovali služby na úrovni těch mobilně nejméně rozvinutých zemí.

Vodafone dokázal chytře využít chvíle, kdy se původní licence na 3G síť změnila na kmitočtový příděl a individuální oprávnění. Zákon sice přímo předpokládal, že původní licenční podmínky zůstávají v platnosti i po tom, co se licence změní. Jenže zároveň ČTÚ nedostal prakticky žádný nástroj k tomu, aby proti operátorům zasáhl. Takže se vlastně Vodafone může nám (i ČTÚ) tak trochu smát do očí.

Přeci nebude zbytečně utrácet své drahocenné zisky za základnové stanice, na SMS se dá přece vydělávat mnohem víc, stejně jako na hovorech. Jedinou možností, kterou by ČTÚ měl, by bylo odnětí individuálního oprávnění v případě, že by operátor na stanicích déle než šest měsíců nevysílal. Jenže i na tohle Vodafone vyzrál. Víc než rok a čtvrt po tom, co měl začít provozovat síť na 90 procentech území Prahy, si o individuální příděl ani nepožádal.

A když mu ČTÚ nic nepřidělí, nemůže mu ani nic sebrat. Vodafone to přiznal v reakci na náš dřívější článek (čtěte: Veselé Vánoce přeje ČTÚ...). Zástupce Vodafone nám napsal: "Příděl/licence je určitou formou vyhrazení, které lze nazvat ‚rezervací‘ kmitočtů. O individuální oprávnění (z rozsahu ‚rezervace‘) operátoři žádají až v době, kdy je třeba spustit služby na již postavených sítích."

Přeloženo redakcí: požádáme, až budeme chtít, zatím si můžete nějaké licenční podmínky nechat zarámovat, na nás nemůžete.

Na zákaznících nezáleží

Pravdou je, že Vodafonu situaci hodně usnadňují jeho konkurenti, kteří v tiché shodě také nenabídnou zákazníkům víc, než nezbytně musí. V již zmíněném vyjádření Vodafone se také píše: "I společnosti Telefónica O2 a T-Mobile odložily spuštění 3G, a to hned o roky dva. Vodafone o jeden. Doplnění minimálně této informace by bylo fér."

To je jistě pravda, stejně tak fér by ale bylo poznamenat, že O2 i T-Mobile odložily spuštění 3G sítě ve zcela jiné době než Vodafone. Za tuto dobu se hodně změnily dostupné technologie, ale také ceny. I když T-Mobile se místo klasického 3G pustil do experimentu s internetovým připojením. Nakonec mu koncem loňského roku nezbylo, než přiznat chybu a ohlásit začátek budování 3G sítě. Možná stihne postavit i druhou síť dřív, než se Vodafone vydá za hranice Prahy 9 a 10.

Už když na konci loňského roku instaloval Vodafone svou první 3G BTS v pražských Vršovicích, bylo z vyjádření jeho zástupců na tiskové konferenci jasně cítit, že s žádným rychlým pokrýváním dalšího území moc nepočítají. Zaklínadlem se stalo LTE, se kterým počítají určitě. Přeloženo pro zákazníka, do roku 2014 budeš muset vystačit s EDGE, pak se rozhodneme.

Pomalý, ale drahý

Zástupce médií bombarduje Vodafone informacemi o tom, jak úžasně se zvýšil internetový provoz v jeho síti díky Vánočnímu dárku, šesti měsícům internetu zadarmo. Asi nikoho nepřekvapí, že řada uživatelů internet v mobilu vyzkoušela, když za něj nemusí platit. Nejnověji jsme se z tiskové zprávy dozvěděli: "Zatímco ještě v listopadu loňského roku uživatelé realizovali na mobilních službách okolo 3 milionů návštěv, během února letošního roku to bylo přes 10 milionů návštěv. Téměř 75 procent z nich bylo od zákazníků mobilního operátora Vodafone."

Nárůst jistě vypadá impresivně, stejně jako tři čtvrtiny uživatelů ze sítě Vodafone. Problém ovšem je, že se tisková zpráva už nezmiňuje o tom, že mobilní služby Seznam.cz jsou součástí úvodní stránky Vodafone Live a uživatel, který si chce internet v mobilu vyzkoušet, se prakticky nemůže Seznamu vyhnout. Stejně tak bude zřejmě drtivá část návštěvníků mobilních služeb na Centrum.cz pocházet ze sítě O2. Z úvodní stránky totiž vedou odkazy na Centrum.

Nás by ale docela zajímalo, kolik uživatelů si internet v mobilu ponechá i po tom, co ho bude muset platit. Autor tohoto komentáře veřejně přiznává, že on to nebude. Vodafone už nám ale neformálně naznačil, že tato data nesdělí. Zřejmě tuší, že pak by úspěch vánočního dárku poněkud ztratil na lesku.

Vlastně se ani nemůžeme divit, že v Česku využívá internet v mobilu tak málo uživatelů. Nejenže rychlejší 3G připojení aby pohledal, navíc ceny jsou výrazně vyšší než v západní Evropě. Zatímco O2 nedávno nabídlo služby svého wapového portálu zdarma, Vodafone přišel s geniálním konceptem. Za přístup na portál Vodafone Live se platí paušálem buď za den, nebo za měsíc. Pokud se tedy zákazník Vodafone chce podívat na to, v kolik mu jede tramvaj, zaplatí minimálně 17 Kč za denní připojení. Stejnou službu má zákazník O2 zdarma.

Za měsíční přístup zaplatí zákazníci Vodafone 177 Kč. To je zhruba o 20 Kč víc, než kolik za stejnou službu zaplatí zákazníci O2 i T-Mobile. Je to dokonce víc, než zaplatí zákazníci britského Vodafone. Ve Velké Británii si totiž zákazník Vodafone může pořídit neomezený internet do mobilu za 5 GBP měsíčně, což je při současném kurzu necelých 150 Kč.

Navíc, pokud chce zákazník britského Vodafone získat třeba informace o MHD, nemusí si aktivovat žádný speciální balíček. Pokud mu stačí 25 MB dat, což na WAP zřejmě stačit bude, zaplatí maximálně 1 GBP (29 Kč) denně. To je na první pohled víc než zmíněných 17 Kč u českého Vodafone, ale má to dva zádrhele.

První je v pohodlí, pokud v Británii přenesete méně dat, než by odpovídalo ceně 1 GBP, zaplatíte skutečnou cenu, teprve když jednolibrovou hranici překročíte, přejdete na fixní denní sazbu. Přitom vás operátor neotravuje žádným aktivováním služeb a placením předem. A to už nemluvíme o tom, že pohyb po portálu Vodafone Live je ve Velké Británii zdarma.

Absurdní drama

Parafráze citátu ze Švejka v úvodu nebyla náhodná. V době, kdy není problém porovnat ceny za služby zahraničních operátorů s těmi našimi, musí si zákazník českých operátorů připadat jako v absurdním dramatu. Na přelomu tisíciletí patřili naši mobilní operátoři na světovou špičku, dnes už pomalu padáme na chvost.

Jediná Telefónica O2 reálně nabízí fungující 3G síť, navíc aktuálně poměrně rychle investuje do jejího rozšiřování. Během letošního roku by se měla dostupnost 3G od O2 v Česku rozšířit na většinu krajských měst. Naopak Vodafone bude ještě nějakou dobu testovat ve dvou částech Prahy a čekat na LTE. Odborníci reálně odhadují jeho dostupnost v letech 2013 až 2015. Takže abychom literárním citátem také skončili: "Počůvajte, Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým absurdné..."