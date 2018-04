Tak nám poslanci schválili odložení skutečné liberalizace. Další dva roky si s námi tedy bude Telecom dělat prakticky co bude chtít. Parlamentní většina, která hlasovala pro prodloužení současného stavu se nijak nepozastavila nad tím, že při jednáních s EU jsme se zavázali plně liberalizovat telekomunikace od 1.1.2001. Za nedodržení slova se většinou nechválí, takže jaká bude reakce Evropy je nasnadě.Ovšem čemu se divíme, když ministr dopravy a spojů Schling odbyl pokaz na snížení cen, které by následovalo po vstupu konkurence, prohlášením, že "Toto je tvrzení, které ovšem nemá žádné opodstatnění".Pan ministr je zřejmě tajný komunista, protože jinak by takovou nehoráznost nemohl tvrdit. Druhé vysvětlení, které mě napadá, je že jeho naprostá nekompetentnost.Aspoň, že není takové vedro.