Tak jsme si užili třídenních víkendů, z nichž poslední byl na oslavu konce druhé světové války. V souvislosti s tím jsem si vzpoměl na filmového Williama Wallace, když přesvědčuje své krajany, aby neutíkali před bitvou.Křičí na ně: "Ano v boji můžete zemřít. Utečte a budete žít, alespoň na chvíli. A na smrtelné posteli, za mnoho let, budete chtít vyměnit prožité dny za jedinou možnost vrátit se sem a říct svým nepřátelům, že si mohou vzít vaše životy, ale nikdy ne vaši svobodu!"Myslím, že tato slova neplatí jen ve filmu a stojí za to je mít na paměti. To jsem chtěl dodat k výročí skončení války, jejíž výsledky nás ovlivňovaly 44 let.