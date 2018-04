Tak jsme se vrátili z CeBITu a nyní vás budeme systematicky několik týdnů trápit s informacemi, co že to všechno bylo na CeBITu k vidění. Po tříletých zkušenostech se vracíme k oblíbenému postupu, kdy každý den zveřejníme letmé představení všech novinek od jedné firmy - v pátek jsme měli novinky Nokia, dnes Ericsson, zítra bude Motorola a tak dále. Až se vyčerpáme v letmém představení novinek, přijde na řadu podrobnější první pohled na zařízení, pak jeho recenze a to už máme skoro příští CeBIT přede dveřmi. Ale vážně: i letos bylo na CeBITu k vidění mnoho, auto jsme napakovali po střechu prospekty a materiály a to vše na vás budeme postupně chrlit. Stojí to za to - viz například dnešní článek o velmi zajímavém Sony CMD-Z5.