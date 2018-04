Tak jsme dorazili na CeBIT a zpravy odtud poznate podle absentujici cestiny. Snad vam to nebude vadit - neni tu ceska klavesnice na pocitacich a cesta pres redakci by zdrzovala. V kratkosti co tu zitra uvidime - Bosch telefony jako triband s WAPem, noveho Siemense M35, nove Panasonic GD52 a 92 jeste lehci a lepsi a dalsi podobne novinky. Nezapominejte - novinky pobezi na Mobil serveru online kazdy den!