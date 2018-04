Tak jsem se vám včera doslechl, že kvůli demonstrantům, kteří se sjedou na protest proti zasedání Mezinárodního měnového fondu, by se snad mohly vypínat sítě mobilních telefonů. Zřejmě proto, aby se nemohli mezi sebou domlouvat. Sice se mi to zdá nepravděpodobné, ale nedá se vyloučit, že to někoho opravdu napadlo. Pokud by tomu tak mělo opravdu být, nabízejí se dvě řešení. V případě, že by k nějakému vypínání došlo a demonstranti by přitom žádnou neplechu nepáchali, je možné odvolávat a trestat ty, kteří ten nesmysl mají na svědomí.Pokud by k vypínání došlo, protože demonstranti chtějí válčit, měli bychom je odsud vyhnat všichni společně.Přesto, že pevně věřím, že vypínání sítí GSM a NMT je jen obyčejnou fámou, nedá mi to, abych si nepřipoměl staré rčení. "Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého". Doufám, že tohle rčení znají i všichni, kterých se předchozí řádky týkají.