Tak a je to tady. Včera zveřejnil STEM výsledky svého posledního průzkumu, z nějž mimo jiné vyplynulo, že celých 47% Čechů si nechce koupit mobilní telefon. I když započítáme statistickou chybu, se kterou každý takový průzkum počítá a případná další zkreslení výsledku, stále se jedná o nečekaný výsledek. Výsledek průzkumu je nepříjemný především pro Oskara, nejmladšího operátora na trhu. Může zároveň představovat nepřehlédnutelné varování pro potenciální uchazeče o licence na provoz sítí UMTS. Jeden průzkum sice vývoj telekomunikačního trhu zřejmě zásadně neovlivní, ale přesto by mohl být jistým ukazatelem pro tvůrce našeho rozpočtu na příští rok. Jejich očekávání stran příjmů rozpočtu z prodeje telekomunikačních licencí by se opravdu nemusela naplnit...