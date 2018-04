Tajuplný RPG Arvale, přemýšlivý Amusing Ball a plošinovka Moon Child zdarma (Hry do kapsy 119)

Novinky a aktualizace

Arvale: Journey of Illusion

A je to tady! Zřejmě nejočekávanější hra roku 2004, RPG Arvale: Journey of Illusion, je od tohoto týdne na pultech softwarových prodejen a je jen na vás, zda do toho za cenu $19.95 půjdete.

Pokud jste promeškali naše menší preview , tak vězte, že Arvale: JoF se může pyšnit dvacetihodinovou herní dobou, 280 lokacemi, 200 druhy monster (označení nepřátel pro tahová RPG), krásnou 2D grafikou a několika dalšími atributy, na které jste u kvalitně zpracovaných RPG zvyklí.

Hra je k dostání zatím jen pro platformu Pocket PC, verze pro Palm OS vyjde na konci tohoto roku. Výrobcem je firma PDAMill .





Amusing Balls

Autor Andrey Bogushko vydal novou logickou hru Amusing Balls, určenou pro všechny fanoušky logiky.

Úkol hry záleží na režimu, který si zvolíte - Color Lines (musíte utvořit řadu nejméně pěti kuliček stejných barev v horizontální, vertikální či diagonální poloze), Blocks from 8 (totéž, co předchozí režim, pouze kuliček nutných k sestavení řady je osm) a Crosses (zde je třeba místo řady vytvořit propojení minimálně pěti stejnobarevných kuliček ).

Hra stojí $10.00 a demo stáhnete ZDE .

Blackjack

Zbrusu nové pracování jedné z nejznámějších hazardních karetních her připravila firma NoruSoft .

Hra nabízí příjemnou grafiku a ovládání. Nechybí ani podpora starších přístrojů s PalmOS včetně černobílé verze.

Blackjack stojí $3.49.

Checkers Challenge

Hrajete rádi dámu? Pokud ano, pak určitě vyzkoušejte novou hru z tohoto žánru od firmy Absolutist .

Hru ovládáte perem, stav vašich figurek se dozvíte ve spodní liště. Kromě klasického single playeru, můžete hrát ve dvou na jednom PDA. Vše je podbarveno krásnou grafikou se skvěle navrhnutým dřevěným pozadím.

Hra je za poplatek $16.95.

Kompatibilní s počítači Palm OS 5, Pocket PC a Nokia 3650/7650





Sokoban

Klasickou logickou gamesku, Sokoban, určenou pro všechny majitele Nokií 3650/7650, přináší firma Telbi Engineering .

Kromě 30 úrovní, kde každá z nich má vlastní designové provedení, nabízí hra bonus v podobě deseti obrázků pro pozadí na vašem mobilním telefonu.

Sokoban stojí $4.99 a je bohužel bez demoverze.

Máte hluboko do kapsy?

Moon Child

ClickGamer nás potěšil známou hrou Moon Child, kterou nyní nabízí zcela zdarma.

Moon Child je akční adventura obsahující 4 rozsáhlé světy s 13 úrovněmi, kombinaci tlačítkového a stylusového ovládání a výbornou 2D grafiku ve QVGA nebo VGA rozlišení.

Stahujte ZDE .

V přípravě

Barbarians

V prosinci letošního roku se všichni fanoušci bojovek dočkají nové hry Barbarians od firmy PocketNapalm . Výrobce slibuje výbornou grafiku, zvuky, hratelnost a kvalitní zajímavý fantasy příběh. Takže už si jen stačí počkat na finální verzi, která nás může příjemně překvapit...





Nejstahovanější hry na Handangu - SE P800/P900

Na dnešní číslo připadá žebříček deseti nejstahovanějších gamesek pro mobilní telefony Sony Ericsson P800/P900.

Naprostou jedničkou je závodní hra V-Rally, na druhé pozici pak skončila výborná real-time strategie Strategic Assault a třetí místo zaujímá IntelliGolf Par edition. Zbytek sedmi her naleznete v naší tabulce.