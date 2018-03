Toto jsou tajné tarify operátorů. Pro děti je i tarif zdarma

Že operátoři tlačí do popředí tarify, které osloví nejpočetnější skupiny potenciálních zákazníků, není u operátorů nic překvapivého. Známe tak nejen nejběžnější neomezené tarify, ale i nabídky pro rodiny. Jenže operátoři mají i tarify, které „nekřičí“ z každé webové prezentace, televizní reklamy či billboardu.

Přitom ne každý tarif z běžně komunikované nabídky je vhodný třeba i pro školáka či seniora. Nicméně rozdíl mezi webovou nabídkou a reálně dostupnými tarify je patrný již u běžných tarifů.

Například Vodafone na webu nabízí čtyři tarify (Start 500 minut, Red Naplno 5 GB, Red Naplno 10 GB, Red Naplno 20 GB), ovšem podle ceníku má aktuálně tarifů šest. Pravda, oba tarify, které operátor schovává v ceníku, jsou určeny pro opravdu spořivé či nikterak datově náročné uživatele - oba totiž obsahují pouze 250 MB dat.

Jedním z nich je Start 200 minut, který za 377 Kč měsíčně (471 Kč bez závazku) obsahuje kromě výše zmíněné datové porce ještě 200 minut do všech sítí. Druhým je pak Start 100 minut, tedy nejzákladnější tarif, který za 277 Kč měsíčně (346 Kč bez závazku) přidává ke stejnému datovému objemu 100 minut do všech sítí.

Obdobná situace panuje i u O2, které na svém webu prezentuje celkem pět tarifů, a to Free O2 60, Free 200 MB, Free 1,5 GB, Free 6 GB a Free 20 GB. V ceníku je ovšem výčet obsáhlejší, obsahuje totiž i řadu tarifů, které už není možné získat. I když takové vynecháme, tak v ceníku O2 objevíme ještě další dva aktuálně nabízené tarify, které nejsou na webu operátora zveřejněny.

Konkrétně jde o Free O2 120, tedy tarif s neomezenými hovory/SMS do sítě, 120 minutami do ostatních sítí a 200 MB dat. Měsíční paušál činí 499 Kč (649 Kč bez závazku). Druhý je pak z opačného konce tarifní nabídky, jde totiž o neomezený tarif s 10 GB dat a 300 minutami do zahraničí. Za Free 10 GB si operátor naúčtuje měsíčně 1 199 korun (1 349 Kč bez závazku).

V případě T-Mobilu panuje shoda - tedy všechny aktuální tarify Mobil uvedené v ceníku jsou k nalezení i na webu operátora. I tak se informace o nich v jednom ohledu liší. V ceníku jsou totiž uvedeny jen jejich základní podoby, zákazník si přitom může tarify přizpůsobit své potřebě. U všech může přidávat data, u nejnižšího (Mobil S) pak i volné SMS. Měsíční paušál se s každou změnou oproti základní podobě samozřejmě zvyšuje.

Tarify pro školáky, seniory, ale i tarifní panice

Věděli jste, že třeba nabídka Vodafonu obsahuje i jiné tarify pro mladé než jen v roce 2016 představený #jetovtobě? Dobře, 10 GB dat a neomezené služby za 499 korun měsíčně je opravdu lákavá nabídka. Jenže není dítě jako dítě - jiné nároky na využití mobilu má školák, jiné student. A vědom si je toho i Vodafone, v jeho ceníku se tak dá najít ještě tarif Vodafone první krok pro dítě zdarma.

Zaujme především nulovým měsíčním paušálem, jeho zřízení má nicméně řadu podmínek. Především je určen pouze pro děti ve věku 6 až 12 let. Zřídit jej může navíc jen zákazník, který má s Vodafonem již smlouvu, a to s měsíčním plněním ve výši minimálně 490 Kč. Jeden zákazník může navíc získat pouze jeden tento tarif. Po vypršení dvouletého úvazku je pro opětovné získání 100% slevy na tarif nutné splnit všechny podmínky znovu, v opačném případě si operátor začne účtovat standardní cenu.

Její výše je 149 korun, tarif totiž přejde na běžný Vodafone první krok. Ten je zároveň dalším operátorem ukrytým tarifem. Standardně je určen novým zákazníkům či dosavadním předplacenkářům, kteří si z jakéhokoli důvodu nevybrali ze standardní tarifní nabídky. Skladba obou těchto tarifů je tedy shodná - obsahují 50 minut do sítě (3,49 Kč/min do ostatních sítí), neomezené SMS v síti (1,51 Kč do ostatních sítí) a mizivých 20 MB dat.

Zajímavá situace u Vodafonu panuje i u nabídky pro seniory, tedy uživatele starší 60 let. Na stránkách operátora se při zobrazení aktuálně nabízených tarifů v příslušné záložce zájemce dozví jen o možnosti pořízení Tarifu 60+. Ten za 277 korun měsíčně obsahuje 100 minut do všech sítí (po vyčerpání 3,49 Kč/min) a 250 MB dat. V ceníku jej budete ovšem hledat marně, v části Nabídka 60+ totiž operátor uvádí hlasový tarif s odlišnými parametry.

A to konkrétně dřívější základní standardní tarif Smart 50, v tomto případě ovšem s vázanou pětisetkorunovou slevou na smartphone Vodafone Smart Prime 7. Měsíční náklady jsou 249 korun, za což jsou k dispozici neomezené SMS v síti (1,51 Kč do ostatních sítí), 50 minut do ostatních sítí (po vyčerpání 3,49 Kč/min) a 50 MB dat. Za zhruba 74 korun je pak možné k tarifu dokoupit balíček neomezeného volání v síti.

Pro seniory má Vodafone v nabídce (informace k nalezení opět jen v ceníku) i datový tarif s FUP 4 GB a tabletem na splátky, za který si naúčtuje 329 korun. Ve skutečnosti jde o mobilní připojení 4 GB s 50% zvýhodněním, vyjde tedy na 249 Kč, s připočtenou splátkou za tablet (80 Kč). Běžně datový tarif s takovou porcí dat (Red Data+ 4 GB) stojí 499 korun (pro zákazníky Vodafonu pak 399 Kč).

Seniorský tarif ukrývá i T-Mobile. Stejně jako u Vodafonu jde o starší, dnes již z nabídky vyřazený tarif 50 Síť nesíť. Vyjde sice jen na 149 korun měsíčně, ale jediné, co obsahuje, je 50 minut do všech sítí (po vyčerpání 3,50 Kč/min, účtování po minutě). Oproti Vodafonu je kromě nižší ceny výhodou možnost využití volných minut na volání na jakákoli čísla v ČR, nevýhodou naopak absence volných SMS. Chybějící porce dat není až tak omezujícím faktorem vzhledem k faktu, že většina seniorů dává přece jen přednost klasickým tlačítkovým mobilům.

A O2? To v tomto ohledu za konkurencí zaostává. Žádný speciální tarif pro uživatele starší 60 let v jeho nabídce není. Při splnění věkové hranice bylo možné pouze získat seniorskou slevu ve výši 50 korun z měsíčního vyúčtování. Operátor nicméně poskytování této výhody k 1. březnu zrušil.